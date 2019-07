Trump új kémfőnököt akar

Az amerikai elnök új vezetőt jelöl a hírszerzés csúcsszervezetének élére.

Donald Trump választása John Ratcliffe texasi republikánus képviselőre esett. Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy a hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője, Dan Coats augusztus 15-én távozik.

Amerikai sajtóhírek szerint ez várható volt. A The New York Times szerint a kormányzat már várta, hogy lemondjon a Moszkva éles bírálójaként ismert Coats, akinek régóta feszült a vizsonya az elnökkel.

Trump már tavaly felvetette elmozdítását, miután Finnországban találkozott Putyin orosz elnökkel Finnországban. A DNI vezetője nem tartotta bölcs döntésnek a találkozót, kifejezetten ellenzett egy esetleges amerikai-orosz elnöki egyeztetést a Fehér Házban.

Az Axios hírportál értesülései szerint az elnököt felbőszítette az is, hogy januári kongresszusi meghallgatáson Dan Coats ellentmondott neki Észak-Korea megítélésében, hangoztatta, hogy Phenjan nem mond le atomfegyver-programjáról.

Az 53 éves John Ratcliffe a képviselőház igazságügyi bizottságának tagja. A héten különösen élesen kérdezte Robert Mueller különleges ügyészt, aki a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozás vizsgálta.

Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök közölte: Dan Coats ügyvezető utódjáról – aki Ratcliffe kinevezéséig irányítja a DNI-t – később dönt – írta az MTI. Dan Coats egyébként szintén Trump jelöltje volt. A volt indianai republikánus szenátort annak idején szintén ő választotta, hogy megnyugtassa azokat, akik szerint túl elnéző és barátságos Oroszországgal, illetve Vlagyimir Putyinnal.

Coats ugyanis egyike volt azoknak, akiket Moszkva 2014-ben – válaszul a Krím bekebelezése miatti szankciókra – kitiltott Oroszországból. A szenátor akkor megtiszteltetésnek nevezte, hogy így került a Kreml célkeresztjébe.

A hírszerzési csúcsszervezetet a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hozták létre. Feladata a 17 amerikai hírszerző ügynökség munkájának összehangolása, illetve annak biztosítása, hogy az ügynökségek között megfelelő legyen az információk áramlása.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo