Elképesztő pusztítást végzett a tornádó Alabamában – videó

Korábban beszámoltunk arról, hogy legkevesebb 23 ember meghalt, és több mint negyvenen megsérültek az Amerikai Egyesült Államokban, amikor vasárnap több tornádó is lecsapott Alabama délkeleti részére.

Az ABC egy videót is készített a helyszínen, ahol jól látszik a pusztítás. Bár egyes házak viszonylag épen maradtak, a forgószél más házakat teljesen elpusztított és kidöntötte a fákat is.

A meteorológiai intézet adatai szerint a leghevesebb tornádó helyi idő szerint 14 óra tájban söpört végig a területen: az ötös skálán legalább hármas erősségű, sebessége óránként 219-266 kilométer közötti volt.

Az Egyesült Államok déli részét súlyos viharok sújtják, és Alabama és Georgia állam egy-egy részére is riasztást adtak ki tornádóveszély miatt. A viharok miatt mintegy 10 ezer háztartásban nincs áram.

Video shows destruction in Beauregard, Alabama after tornado leaves at least 23 people dead, according to officials in Lee County. https://t.co/wDQfr35jqv pic.twitter.com/92QFERkNLd

