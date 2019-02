Összeomlott az egészségügy, tombol a malária Venezuelában

Korábban már sikerrel visszaszorított betegségek ütik fel ismét a fejüket Venezuelában az ország egészségügyi rendszerének összeomlása miatt, és a környező országok sincsenek biztonságban - figyelmeztetnek csütörtökön megjelent tanulmányukban orvosok.

A kanyaró és egyéb, oltással megelőzhető betegségek visszatérése mellett a malária terjedése hamarosan megfékezhetetlenné válik

– figyelmeztetett Martin Llewellyn, a glasgow-i egyetem oktatója. A szakértő venezuelai, kolumbiai, brazil és ecuadori kollégáival közösen készítette azt az elemzést, amely a The Lancet című, tekintélyes orvosi szaklap fertőző betegségekkel foglalkozó kiadványában jelentettek meg.

Llewellyn és kollégái nyilvános és nem nyilvános adatok elemzésével arra jutottak, hogy

a vérszívók, szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek terjedőben vannak, és új területeket fertőztek meg Venezuelában.

Az Egészségügyi Világszervezet például 1961-ben, csaknem 60 évvel ezelőtt maláriamentesnek nyilvánította az országot, 2010 és 2015 között viszont 359 százalékkal nőtt a maláriás esetek száma. 2017-ig pedig további 71 százalékkal emelkedett a megbetegedések száma, miután csökkent a szúnyogirtások gyakorisága, és gyógyszerhiány keletkezett.

Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy 20 éve nem látott magasságba emelkedett a Chagas-kór által megfertőzött emberek száma. Ezt poloskák által terjesztett paraziták okozzák. A szúnyogok által terjesztett vírussal fertőző dengue-lázas megbetegedések száma megötszöröződött. A kutatók a zikavírus és a chikungunyavírus okozta kór terjedését is kimutatták a számokból. Ezeket szintén szúnyogok terjesztik. Az orvosok emellett amiatti aggodalmuknak is hangot adnak, hogy miután Venezuelát naponta 5500 ember hagyja el, a menekülők áthurcolhatják a fertőző betegségeket a szomszédos országokba is.

