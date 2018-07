Ismét életeket mentett a thai gyerekeket kiszabadító csapat

Többször is víz alá kerülnek mentés közben a thai gyerekek

Ismét bevetették azt a mentőcsapatot, akik alig egy hónapja a tahi barlangban ragadt focicsapatot és edzőjüket is kiszabadították szorult helyzetükből. a Hook 13 osztag ezúttal még több, összesen 14 ember mentett meg, többek között egy újszülöttet és egy várandós nőt is – írja az EuroNews. Az akcióról felvétel is készült, ami kikerült a Facebookra, ahol villámgyorsan terjedni kezdett.

A mentőcsapatnak ezúttal is a vízzel kellett megbirkózni, ugyanis a hét elején átszakadt egy laoszi vízi erőmű gátrendszere, ami hét falut árasztott el. A tragédiának halálos áldozatai is vannak, a fákon és az épületek tetején meghúzódó túlélőket pedig helikopterekkel és motorcsónakokkal mentik ki a csapatok.