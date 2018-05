Nem mehet be a Guardian Schmidt Máriáék konferenciájára

Helyhiányra hivatkozva visszautasították Shaun Walker, a brit Guardian napilap újságírójának akkreditációját arra a konferenciára, amelyet többek között a Schmidt Mária fémjelezte XXI. Század Intézet szervez. A konferencián előad Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt főtanácsadója is.

Walker a szervezőktől kapott levelet a Twitteren tette közzé és azt írta, hogy ilyet még Oroszországban sem tapasztalt. Azt azért felajánlották neki, hogy interneten követheti a beszélgetéseket.

Accreditation request rejected for government-linked “Future of Europe” conference in Budapest next week with Bannon, Douglas Murray, and various Hu/CE govt officials. Don’t recall ever being denied accreditation for a *conference*, even in Russia… https://t.co/JFKMMCfVEU pic.twitter.com/Huzfa05tgO

— Shaun Walker (@shaunwalker7) May 20, 2018