Több százszor körbeérné a Földet a világ leggazdagabb emberének pénze

Már ha egydolláros bankjegyekként tennénk egymás mellé.

Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa tavaly előzte meg a sokáig uralkodó Bill Gatest a gazdaglista élén, és azóta sem állt meg a gazdagodásban: 2018-ra már 130 milliárd dollárra duzzadt a vagyona. Ha most azon gondolkodna, hogy ez az összeg vajon milyen messzire érne el, ha egydolláros bankjegyekként egymás után tennénk, ne is fáradjon! Neil deGrasse Tyson, Amerika legnépszerűbb asztrofizikusa ugyanis ezt már kiszámolta helyettünk, és a megdöbbentő számot közzé is tette a Twitteren.

Tyson szerint Bezos vagyona 200-szor körbeérné a Földet, majd 15-ször elérne a Holdig és vissza, és a végén még 8-szor körbe lehetne vele tekerni bolygónkat.

Not that anybody asked, but @JeffBezos' 130-Billion dollars, laid end-to-end, can circle Earth 200 times then reach the Moon & back 15 times then, with what’s left over, circle Earth another 8 times. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) May 12, 2018

Az asztrofizikus szemléletes poszjára persze rengeteg reakció érkezett, volt aki azon poénkodott, hogy a saját nettő jövedelme nemhogy a Holdig, de a kanapéjától a bejárati ajtóig sem érne el, más pedig arra volt kíváncsi, hogy egypennysekben vajon mire jönne ki az eredmény.

My net worth literally can’t make it from my couch to the front door. — Addison Harris (@AddisonAlan) May 12, 2018

A magyar vonatkozásra Tyson ugyan nem tér ki, de szerény és mélyen tudománytalan becslésünk szerint mindez azt jelenti, hogy a pár év alatt a dollármilliárdosok klubjába lépő Mészáros Lőrinc vagyona is körbeérné a Földet párszor, ha egydollárosokban számolnánk. Hogy még mi mindenre lenne elég, azt itt számoltuk ki:

