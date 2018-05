Rabszolgaként tartott hajléktalanokat, a pénzt luxuséletre költötte a horrorcsalád

De csak eddig, most ugyanis börtönbe mennek. Elképesztő történet az emberi gonoszság mélységeiből.

Hosszú évekre börtönbe kerül az a newcastle-i család, amelyik hajléktalanokat tartott rabszolgaként. Elvették a szolgáik pénzét, azt luxusnyaralásokra, kaszinóra és autókra költötték, mindezt életveszélyes fenyegetések mellett, hét éven keresztül. Ezzel sem érték be: több százezer fontnyi szociális támogatást igényeltek a rabszolgák jogcímén, és kölcsönöket vettek fel a nevükben. A pénzből a szolgák, persze, semmit nem láttak: azzal fogvatartóik luxuséletüket finanszírozták. Áldozataik a legkiszolgáltatottabbak közül kerültek ki, Szlovákiában és Csehországban szedtek őket össze, és az Egyesült Királyságba vitték őket, egyebek mellett azt mondták nekik, Erzsébet királynőnek dolgoznak majd. A valóságban a modern kori rabszolgaság tipikus poklába kerültek: pincékben és zsúfolt szobákban kellett aludniuk, és rengeteget dolgoztatták őket.

Az ügy főszereplői két testvér, Roman és Marian Rafael, illetve anyjuk és nejeik, egy unokatestvérük, illetve egy tizenhét éves fiú, akinek a kilétét nem hozták nyilvánosságra. A bandát a férfiak vezették, így ők tíz-tíz évet kaptak, a két feleség öt-öt, az anya és az unokatestvér négy, a tini két évet kapott. A vádak között bűnszövetkezetben elkövetett rabszolgatartás, emberkereskedelem, kizsákmányolás és pénzmosás szerepel. Az eljárás során egyebek mellett egy euróval megtömött óriási bőröndöt is lefoglaltak, és reptéri felvételeket is találtak, amelyeken épp a frissen megvásárolt rabszolgákat vitték be az országba.

Az embereket munka ígéretével vitték Angliába, és tulajdonképpen kaptak is munkát: munkaközvetítőkön keresztül kemény fizikai munkára szervezték ki őket abroncsokat javítani, autót mosni, és így tovább, valamint az összes házimunka is rájuk maradt, ám a bérüket elvették tőlük, csak elenyészően kis részét tarthatták meg, a Rafael család kezében voltak mind a bankszámláik, mind a személyes irataik. Közben embertelen körülmények között tartották őket, zsúfolt szállásokon, gyakorlatilag éheztetve: egyik áldozatuk a bíróságon elmondta, csak aprócska adag krumplit és gulyást kaptak, abból is olyat, aminek már rég lejárt a szavatossági ideje.

Azt mondták, ha szökni próbálok, elvágják a torkom vagy a tengerbe dobnak, mert egy szigeten laktunk.

– hangzott el a tárgyaláson. A nyomozó kiemelte, hogy az áldozatok nagyon komoly szerepet játszottak a tettesek bebörtönzésében, bátorságuk minden elismerést megérdemel.

Az emberek sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy rabszolgaként tartják őket, ezért nagyon fontos a rendőrség és a közösség ébersége az efféle bűncselekmények leleplezésében.

