Trump elárulta, hol akar találkozni Kim Dzsongunnal

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Twitter-oldalán közölte, hogy a legszívesebben az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált zónában található Béke Házában ülne egy asztalhoz Kim Dzsongunnal.

Az ingatlanmágnás múlt héten arról beszélt, hogy két-háromra szűkült a csúcstalálkozó lehetséges helyszíneinek száma. Sajtóértesülések szerint ezek közt volt Mongólia fővárosa, Ulánbátor és Szingapúr is.

Az Amerikai Egyesült Államok vezetője viszont most egy tweetben úgy fogalmazott, hogy ugyanott tárgyalna az észak-koreai diktátorral, ahol Mun Dzsein dél-koreai elnök is tette ezt pénteken.

– írta.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018