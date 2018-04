Videón, ahogy a hős rendőr leteperi a fegyveres torontói gázolót

Mint megírtuk, helyi idő szerint hétfőn kora délután járókelők közé hajtott egy kisbusz Torontóban. Az elkövető elmenekült, de néhány háztömbbel arrébb sikerült őrizetbe venni.

A gázoló elfogásáról egy épp arra járó autós készített felvételt. A videón az látszik, hogy a férfi fegyvert szegezett a rendőrre, aki ettől sem riadt vissza és végül sikerült eldobatnia vele azt.

The #Toronto ramming suspect being taken into custody. pic.twitter.com/MpZlo4hcdm

— Breaking News (@NewsNerve) April 23, 2018