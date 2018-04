Kisbusz hajtott járókelők közé Torontóban

Több gyalogost is elgázolt egy kisbusz a kanadai Torontóban, közölte a városi rendőrség.

A BBC szerint az eset egy forgalmas kereszteződésben történt, és legkevesebb 10 ember ütöttek el.

A teherautó az incidenst követően elmenekült, de helyi sajtóértesülések szerint néhány háztömbbel odébb őrizetbe vették. Motivációjáról, neméről, koráról nincs információ.

A gázolás helyi idő szerint 13 óra 30 perckor történt, a hatóságok arra kértek mindenkit, hogy kerüljék el a környéket. A közeli metróállomásokat lezárták.

A felvételek tanúsága szerint fegyveres rendőrök vonultak ki a helyszínre. Egy narancssárga zsákot – amelyben feltehetően egy holttest van – egy mentőautóba raktak be.

#BREAKING : Van strikes "numerous pedestrians" in Toronto, police say: 8-10 injured. Driver fled the scene pic.twitter.com/9vnaa7Q70d

#BREAKING: Van drives into pedestrians in #Toronto, up to 10 people struck pic.twitter.com/Y9QtbKHbN7

