Elmarad a III. világháború, békét köthet a két Korea

Kim és Mun találkozóját a két ország határán ejtik meg április 27-én. Nagy bejelentésekre készülnek, nem lesz világháború.

Történelmi eseménynek néz elébe a világ, a Haaretz cikke szerint hamarosan békét köthet a két Korea. Ez azért nagy dolog, mert hivatalosan a koreai háború 1953-as lezárása (fegyverszünettel) óta nem született hivatalos békeegyezmény Észak és Dél között, technikailag tehát hadban állnak (a térségbeli rekorder e téren Oroszország és Japán).

A két Korea államfői szintű találkozóját hetek óta szervezik, várhatóan az államokat elválasztó fegyverszüneti vonal ikonikus nagyközségében, Panmindzsonban fog összefutni Kim Dzsongun és Mun Dzsae-in. Ez is nagy szó, 2007 óta nem történt ilyen csúcs. A dél-koreaiak abban reménykednek, hogy Phenjan bejelenti a nukleáris leszerelést.

Az északi-déli csúcstalálkozót egy újabb követheti majd, amin Kim és Donald Trump amerikai elnök is kezet ráz. Észak-koreai-amerikai találkozó még sose történt, szóval ez tényleg történelmi tett lenne.

Észak-Korea az utóbbi években komolyan provokálta a nemzetközi közösséget, fittyet hányt az ENSZ tiltásaira, és fejlesztgette rakétáit és atomtölteteit. Kísérleti robbantásokat is végrehajtottak, tekintet nélkül a szankciókra, amikbe még Oroszország és Kína is belement. Az enyhülés a phjoncshangi téli olimpiával kezdődött, amin magasrangú észak-koreai delegáció is megjelent, valamint a két Korea közös női hokicsapatot indított a tornán.

