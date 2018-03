Tízezrek vonultak utcára Szlovákiában a megölt újságíróért

Az ország történetének egyik legnagyobb tüntetése zajlott le, némi kapurázástól eltekintve békésen. Pedig óriási a harag az emberekben.

A meggyilkolt szlovák újságíró utolsó cikkének több szereplőjét is őrizetbe vették

Több tízezer ember ment ki tüntetni és megemlékezni azután, hogy a héten ismeretlen tettesek hidegvérrel kivégezték Ján Kuciak újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát – írja az Új Szó. A lap egyenesen az önálló Szlovákia történetének egyik legnagyobb tüntetéseként írja le a péntekit.

Elszabadulhat a pokol Szlovákiában A délolasz maffia gyilkolhatta meg a fiatal újságírót, az egész országot megrázó ügy szálai Robert Fico rejtélyes, egykor aktmodellként dolgozó asszisztenséig érnek.

Pozsonyban tartották értelemszerűen a legnagyobb tiltakozást, de több tucat városban vonultak még utcára emberek. A szervezők szerint csak a pozsonyi demonstráción 20-25 ezren vettek részt. A lap tudósítása szerint a Hviezdoslav térről a Szabadság térre vonult a tömeg, elől szlovák újságírókkal, akik a következő feliratú transzparenst tartották fel:

Támadás az újságírók ellen = támadás mindannyiunk ellen.

Beszédet mondott Balog Beáta, a Sme főszerkesztője, Soltész Árpád publicista, Andrej Kiska köztársasági elnök (bár ő csak felállt a színpadra) és Christophe Deloire, a Riporterek Határok Nélkül szervezet vezetője is. Soltész így fogalmazott:

Ján Kuciak munkájának célja az volt, hogy jobbá tegye az országot. Nekünk be kell fejeznünk a munkáját. Nem csak az újságíróknak. Mindannyiunknak.

Martin M. Šimečka publicista szakította fel a tömegből a feszültséget, amikor arról beszélt, védekezniük kell az embereknek, a kormány ugyanis nem fogja őket megvédeni. Erre mindenki kifújolta Robert Fico kormányfőt, aki egyre jobban besározódik a történetben. A végén mindenki elénekelte a szlovák himnuszt, majd a többség hazament. A keménymag azonban a kormányhivatal elé ment és egy ideig rázta a kaput.

A meggyilkolt szlovák újságíró utolsó cikke: Ficóra vetül a maffia árnyéka Fegyvercsempészet, zsarolás, adócsalás, jogosulatlanul igényelt támogatások és politikai kapcsolatok – a megölt Ján Kuciak durva dolgokat tárt fel befejezetlen cikkében.

Megemlékezéseket tartottak a magyarok lakta Komáromban, Léván, Kassán, Nagykaposon is, sok helyen mécseseket gyűjtottak. Külföldi városokban is voltak megemlékezések. Prágában pár százan, Brnóban ezren mentek el, de Brüsszelben, Párizsban, Hágában, Zürichben, Berlinben, Bernben, Madridban, Oslóban, Stockholmban, illetve Európán kívül Vancouverben, Dubajban, Pekingben, Hongkongban is megmozdultak néhányan Kuciak emléke előtt adózva.

(Kiemelt kép: AFP PHOTO / VLADIMIR SIMICEK)