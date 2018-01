Trump Kim Dzsongunnak: Az én gombom nagyobb a tiédnél

Bohózatba illő tweettel indította első munkanapját 2018-ban az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Mint arról korábban a 24.hu is beszámolt, Kim Dzsongun észak-koreai diktátor újévi beszédében azt mondta, hogy az USA egésze nukleáris fegyvereik hatósugarán belülre került, és az indítógomb mindig ott van az asztalán.

– fogalmazott Kim.

Ezt természetesen nem hagyhatta szó nélkül Donald Trump, aki a Twitteren azt írta,

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018