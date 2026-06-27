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„A medve bejött a konyhámba” – Tusnádfürdőn ma már szinte minden kerítésen van villanypásztor
„A medve betörte az ajtót, a pincébe is lement, és megette a tyúkjaimat” – meséli Jánosi Róbert tusnádfürdői lakos, hogy milyen nyomai vannak a barnamedvék városi jelenlétének. Az állatok mozgását követő kamerás felvételeknek köszönhetően aztán kiderült, a problémákat általában csak néhány renitens medve okozza: őket kilövik vagy elaltatják, és visszaviszik az erdőbe. Európában az erdélyi Kárpátokban él a legnagyobb barnamedve-populáció, több mint 12 ezer példány. A Deutsche Welle riportja.
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