Meghallgatta a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága Szalay-Bobrocniczky Kristóf honvédelmi minisztert, aki hosszabb-rövidebb megszólalások keretében említést tett az újdörögdi gránátbalesetről, a Horvátországban lehuhant magyar katonai helikopterről, Ruszin-Szendi Romuluszról és az esetleges lemondásáról is.

A Telex helyszíni tudósítása szerint amikor az újdörögdi esetről kérdezték – ahol egy fiatal női kormánytisztviselő kezében felrobbant egy kézigránát, aminek következtében mindkét kezét elvesztette –, Szalay-Bobrovniczky azt mondta: neki nincs mit mondania, az ügyészség nyomoz. Továbbá hősként hivatkozott a kormánytisztviselőre, akit szerinte „politikai haszonszerzésre akartak használni”.

A miniszter a volt vezérkari főnök, a Tiszába átigazolt Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán arról beszélt, hogy az szerinte csak azért „áll bosszút”, mert nem volt alkalmas arra a pozícióra, amiben volt, és reményét fejezte ki, hogy új szolgálati kultúra honosodik meg a honvédségnél, ahol nem lesznek olyan visszaélések, mint Ruszin-Szendi villája.

A múlt héten a 24.hu írt elsőként a magyar sajtóban a 2023-as horvátországi helikopterbaleset körülményeiről, amiben a honvédség három katonája életét vesztette. Szalay-Bobrovniczky minisztériuma hallgatott az ügyben, lapunk ellenben a horvát ügyészségtől több részletet is megtudott. Azzal kapcsolatban, hogy magyar újságíróknak a horvát hatóságokhoz kellett fordulniuk információért, a miniszter véleménye az, hogy

nem hazafias gondolkodásmód, hogy „balliberális újságírók más államhoz mennek kérdezősködni”.

Kérdezték a minisztert arról is, miért van itthon veszélyhelyzet, miközben más európai országokban nincs, Szalay-Bobrovniczky erre azt mondta, azért, mert a háború a szomszédunkban zajlik. Jelezték neki, hogy Románia is Ukrajna szomszédja, ott mégsincs veszélyhelyzet, erre a felvetésre viszont nem reagált érdemben a miniszter.

Végül az ülésen lelkesen kérdező Novák Előd (Mi Hazánk) volt az, aki a Telex szerint feltette a kérdést Szalay-Bobrovniczkynek, hogy az elmúlt egy évben eszébe jutott-e, hogy lemondjon. A bizottság fideszes elnöke, Kósa Lajos „effektív hülyeségnek” nevezte a felvetést, míg a miniszter úgy egyebek mellett úgy reagált, tisztában van vele, hogy a meghallgatása „kérdéseknek álcázott lejáratási kísérlet” volt.