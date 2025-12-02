felmérésfideszkormányváltástisza párt
Sokkal többen szeretnének kormányváltást annál, hogy Orbánék maradjanak egy friss kutatás szerint

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 12. 02. 21:47
Szajki Bálint / 24.hu

Kedden ismertette az ELTE Szociológia Intézete a nagy mintás, 4 ezer fő megkérdezésével készült felmérését, amit a Závecz Research készített szeptember 25-e és november 9-e között felvett személyes interjúk alapján –írja a hvg.hu.

A főbb megállapítások ezek voltak:

  • A teljes lakosság körében 32 százalék szavazna a Tiszára, 29 százalék a Fideszre, 5 százalék a Mi Hazánkra, 12 százalék a többi ellenzéki kis pártra. Négy évvel ezelőtt ez az arány a 32-27 volt a Fidesz javára.
  • A választáson biztosan részt vevők között ráadásul már érdemi, 6 százalékpontos Tisza-előny figyelhető meg a felmérés szerint.
  • Négy évvel korábban a 30 év alattiak támogatták jobban az ellenzéki listát, az aktív társadalmi rétegekben kinyílt az olló a Fidesz javára, és 60-65 év körül ismét összeért a két tábor támogatottsága, az MSZP és DK idősebb szavazói miatt. Most viszont 58 éves korig nagy arányú Tisza-vezetést mértek a kutatók, a Fidesz a 62–63 éveseknél veszi át a vezetést, az ennél idősebbek között pedig megkérdőjelezhetetlen a kormánypárt vezetése.
  • Négy évvel korábban Budapest kivételével minden településkategóriában a Fidesz vezetett, most pedig kizárólag a községekben vezet a kormánypárt. A 2 ezer fő alatti községekben a Fidesznek 32 százaléka van a Tisza 29-éhez képest, míg a 2 ezer fő feletti községekben 36 és 27 százalék ez a két arány.
  •  A Tisza támogatottsága jelenleg az alapfokú végzettségűeket kivéve minden kategóriában nagyobb a kormánypárténál.

A lakosság 47 százaléka kormányváltást szeretne, és csak harmaduk szeretné, ha maradnának Orbánék.

