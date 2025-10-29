Az ifjabb Netanjahu Budapestről üzeni a magyaroknak, hogy Magyarország a szabadság bástyája

Ismét ellátogatott Magyarországra az izraeli miniszterelnök szélsőjobboldali politikai influenszer fia, Jair Netanjahu. Ezúttal is egy fideszes szervezet, de most nem az MCC, hanem az Alapjogokért Központ meghívására érkezett, amelynek a Pro-Israel Summit nevezetű rendezvényén vett részt.

Az ifjabb Netanjahu az M1-nek adott interjújában azt üzente a magyaroknak, hogy szerinte Magyarország a szabadság és a nyugati civilizáció bástyája, az ország „Orbán Viktor vezetése alatt példaképpé vált a konzervatívok és patrióták számára világszerte”. Az izraeli miniszterelnök fia nagyon örül, hogy itt lehet, Magyarország és Budapest a kedvenc helyei közé tartozik a világon.

Jair Netanjahu szerint Magyarország és Izrael is kicsi országok, mindkettő célpontja Brüsszelnek és a EU-nak, mert „nem megyünk az áramlattal, a globalista, nemzetellenes tendenciával, hanem mindenképpen megvédjük a határainkat, a szuverenitásunkat, a kultúránkat, az örökségünket, a közös judeo-keresztény gyökereinket”.

Az izraeli miniszterelnök fia 2023-ban az MCC 2. nemzetközi médiakonferenciáján vett részt Budapesten, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy meglátása szerint a hagyományos médiában elsöprő balliberális túlsúly van a nyugati világban, de az online média nagy lehetősége az átlagos, jobboldali embereknek arra, hogy kitörjenek ebből (erre saját magát hozta fel példaként). Azt is elmagyarázta akkor, hogy a magyar kormány sorsozása nem antiszemitizmus, hiszen Soros György komoly károkat okoz „az egyedüli zsidó államnak”.

Benjamin Netanjahu is szereti Magyarországot és kormányát, ő áprilisban Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a találkozó alatt jelentette be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), ami gázai háborús bűnök gyanújával körözi az izraeli miniszterelnököt.