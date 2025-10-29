alapjogokért központizraeljair netanjahumagyarország
Az ifjabb Netanjahu Budapestről üzeni a magyaroknak, hogy Magyarország a szabadság bástyája

Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jair Netanyahu (balra) és anyja, Sara Netanyahu hallgatják Benjamin Netanyahu beszédét az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésén.
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 29. 13:44
Ismét ellátogatott Magyarországra az izraeli miniszterelnök szélsőjobboldali politikai influenszer fia, Jair Netanjahu. Ezúttal is egy fideszes szervezet, de most nem az MCC, hanem az Alapjogokért Központ meghívására érkezett, amelynek a Pro-Israel Summit nevezetű rendezvényén vett részt.

Az ifjabb Netanjahu az M1-nek adott interjújában azt üzente a magyaroknak, hogy szerinte Magyarország a szabadság és a nyugati civilizáció bástyája, az ország „Orbán Viktor vezetése alatt példaképpé vált a konzervatívok és patrióták számára világszerte”. Az izraeli miniszterelnök fia nagyon örül, hogy itt lehet, Magyarország és Budapest a kedvenc helyei közé tartozik a világon.

Jair Netanjahu szerint Magyarország és Izrael is kicsi országok, mindkettő célpontja Brüsszelnek és a EU-nak, mert „nem megyünk az áramlattal, a globalista, nemzetellenes tendenciával, hanem mindenképpen megvédjük a határainkat, a szuverenitásunkat, a kultúránkat, az örökségünket, a közös judeo-keresztény gyökereinket”.

Az izraeli miniszterelnök fia 2023-ban az MCC 2. nemzetközi médiakonferenciáján vett részt Budapesten, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy meglátása szerint a hagyományos médiában elsöprő balliberális túlsúly van a nyugati világban, de az online média nagy lehetősége az átlagos, jobboldali embereknek arra, hogy kitörjenek ebből (erre saját magát hozta fel példaként). Azt is elmagyarázta akkor, hogy a magyar kormány sorsozása nem antiszemitizmus, hiszen Soros György komoly károkat okoz „az egyedüli zsidó államnak”.

Benjamin Netanjahu is szereti Magyarországot és kormányát, ő áprilisban Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a találkozó alatt jelentette be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), ami gázai háborús bűnök gyanújával körözi az izraeli miniszterelnököt.

