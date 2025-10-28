egészségügymarkusovszky kórházszombathely
Műszaki okok miatt át kellett költöztetni a szombathelyi kórház belgyógyászatát

2025. 10. 28. 08:42

Újabb műszaki probléma miatt kellett beavatkozni a szombathelyi Markusovszky kórház 11-es Huszár úti telephelyén, írja a nyugat.hu.

A lap cikke szerint a kórház még október elején csőtörést észlelt az egyik épületszárnyban, mostanra pedig kiderült: a szennyvízcsatorna-hálózat teljes cseréjére van szükség.

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház tájékoztatása alapján a csőtörést követően haladéktalanul elrendelték a teljes körű műszaki felmérést. Ennek eredménye alapján a menedzsment az érintett szárnyban a szennyvízcsatorna-hálózat teljes körű – külső és belső – cseréje mellett döntöttek. A kivitelezést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) felügyeli.

A munkálatok a Krónikus Belgyógyászati Osztályt érintik, amelyet átmenetileg az épület egy másik szárnyába költöztettek. A kórház tájékoztatása szerint a betegellátás a felújítás ideje alatt is zavartalan marad. Jelenleg a tervezés és előkészítés zajlik, a felújítás több hetet vehet igénybe.

