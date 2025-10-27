Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ifjabb Portik Tamás ellen

Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a Genfben élő ifjabb Portik Tamás ellen, írja a Magyar Nemzet. A férfi ellen Magyarországon már korábban adtak ki elfogatóparancsot.

Portik Tamás fiát hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját. A férfinak már be kellett volna vonulnia a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetését. A bíróság korábbi döntése szerint a vádlott a szabadságvesztés fele részének letöltését követően feltételes szabadságra bocsátható.