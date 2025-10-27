portik tamásfenyő-gyilkosság
Közélet

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ifjabb Portik Tamás ellen

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 27. 18:34

Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a Genfben élő ifjabb Portik Tamás ellen, írja a Magyar Nemzet.  A férfi ellen Magyarországon már korábban adtak ki elfogatóparancsot.

Portik Tamás fiát hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját. A férfinak már be kellett volna vonulnia a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetését. A bíróság korábbi döntése szerint a vádlott a szabadságvesztés fele részének letöltését követően feltételes szabadságra bocsátható.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Björn Andrésen, az egykor a „világ legszebb fiújának” kikiáltott svéd színész
Telex: Orbánnak nagyon nem mindegy, hogy a választások előtt vagy után kezdünk szakítani az orosz olajjal
Változás az OTP-s bankszámláknál hétfőtől, lenullázák az új ügyfelek díjait
„Segítség… megharaptak” – ártalmatlannak hitt cápák csapata falt fel egy turistát Izraelben
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik