balatonbalatonszárszó
Közélet

Gyalogost gázolt egy intercity Balatonszárszónál

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 27. 21:51

Hétfő este elgázolt egy embert a vonat Balatonszárszón, a Jókai Mór utcánál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint százkét ember utazott a vonaton. A siófoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásban a szerelvény utasainak.

A Mávinform azt írta, hogy a Déli pályaudvarról 16:30-kor Keszthelyre elindult Balaton IC (IC 876) Balatonföldvár után egy gyalogos átjáróban elütött egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A baleset miatt a Balaton déli partján közlekedő járatokon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak. Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok közlekednek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Új helyzet van október 23. óta
Változás az OTP-s bankszámláknál hétfőtől, lenullázák az új ügyfelek díjait
Rég nem látott drágulás jön a hazai benzinkutakon
Wolf Kati válaszolt Nagy Ferónak: Ahelyett, hogy egyszerűen elnézést kérnél, fenyegetsz, hogy nem köszönsz nekem
Interjú közben döntötte el a youtuber, hogy nem fog konfrontálódni Orbán Viktor édesanyjával
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik