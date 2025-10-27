Gyalogost gázolt egy intercity Balatonszárszónál

Hétfő este elgázolt egy embert a vonat Balatonszárszón, a Jókai Mór utcánál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint százkét ember utazott a vonaton. A siófoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásban a szerelvény utasainak.

A Mávinform azt írta, hogy a Déli pályaudvarról 16:30-kor Keszthelyre elindult Balaton IC (IC 876) Balatonföldvár után egy gyalogos átjáróban elütött egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A baleset miatt a Balaton déli partján közlekedő járatokon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak. Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok közlekednek.