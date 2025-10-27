A szívószálpápa megnevezte a hatalom legújabb, legfelháborítóbb fegyverét

Közélet

2025. 10. 27.
A szívószálpápaként ismert Debreceni nagyvállalkozó, Felföldi József az anyai szív rejtelmeiről osztotta meg gondolatait annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja, a nyugdíjas gyógypedagógus Sipos Erzsébet október 23-án a Békemeneten interjút adott egy feltörekvő youtubernek, Kersák Istvánnak.

A debreceni  milliárdos igyekezett leszögezni, hogy posztja nem Sipos Erzsébet ellen szól, hiszen egy édesanya bármire képes a gyermekéért, akár „hazudni, félrenézni, elhallgatni” is.  Megjegyezte, hogy Orbán édesanyja talán „nem is érti igazán, mi történik ebben az országban”. Aztán sorolni kezdte:

  • Nem érti, hogy miféle strómanrendszert épített ki a fia.
  • Nem érti, hogy miközben neki a saját bevallása szerint hatmillió forint van a megtakarítási számláján, a fia barátja és pénztárcája, Mészáros Lőrinc már nemcsak Magyarország, hanem lassan a világ leggazdagabb emberei között van.
  • Nem érti, mennyi közpénz került az unokája férjének, Tiborcz Istvánnak a kezébe.
  • Nem tudja, hány botránytól mentették meg, hány milliárdot fizetett ki a magyar állam, hogy az „úrfi” reputációja makulátlan maradjon.
  • Nem tudja, honnan lett pénze a férjének a bánya-biznisz elindításához, és hány tisztességes vállalkozót tettek tönkre, hogy nekik simább legyen az út.
  • Nem tudja, mennyi pénz és hatalom ömlött Hatvanpusztára, és milyen abszurd egy ilyen luxusberuházás egy olyan országban, ahol a tanárok, ápolók és fiatal családok napról napra küzdenek a túlélésért.

A szívószálpápa ezen a ponton megengedte azt a feltételezést, hogy Orbán édesanyja mindezeket tényleg nem tudja, és ha így van, nem is vonható felelősségre érte, de szerinte mindaz, amit az interjúban elmondott „politikailag és erkölcsileg mégis nehezen vállalható”.

A Békemenet, ez a gigantikus, szervezett tömegszínház, elhozta nekünk a hatalom legújabb és talán legfelháborítóbb fegyverét: az anyai szívet. A legutolsó bástyát, amitől nem várunk objektivitást, de amit nem is lett volna szabad manipulációs eszközként használni

– vonta le a következtetést a nagyvállalkozó, majd végül a miniszerelnökhöz fordult kérdésével:

Viktor, tényleg akkora a baj, hogy már az anyukád kell, hogy mentegessen? Na, ez szégyen.

