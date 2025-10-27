A szívószálpápa megnevezte a hatalom legújabb, legfelháborítóbb fegyverét

A szívószálpápaként ismert Debreceni nagyvállalkozó, Felföldi József az anyai szív rejtelmeiről osztotta meg gondolatait annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja, a nyugdíjas gyógypedagógus Sipos Erzsébet október 23-án a Békemeneten interjút adott egy feltörekvő youtubernek, Kersák Istvánnak.

A debreceni milliárdos igyekezett leszögezni, hogy posztja nem Sipos Erzsébet ellen szól, hiszen egy édesanya bármire képes a gyermekéért, akár „hazudni, félrenézni, elhallgatni” is. Megjegyezte, hogy Orbán édesanyja talán „nem is érti igazán, mi történik ebben az országban”. Aztán sorolni kezdte:

Nem érti, hogy miféle strómanrendszert épített ki a fia.

Nem érti, hogy miközben neki a saját bevallása szerint hatmillió forint van a megtakarítási számláján, a fia barátja és pénztárcája, Mészáros Lőrinc már nemcsak Magyarország, hanem lassan a világ leggazdagabb emberei között van.

Nem érti, mennyi közpénz került az unokája férjének, Tiborcz Istvánnak a kezébe.

Nem tudja, hány botránytól mentették meg, hány milliárdot fizetett ki a magyar állam, hogy az „úrfi” reputációja makulátlan maradjon.

Nem tudja, honnan lett pénze a férjének a bánya-biznisz elindításához, és hány tisztességes vállalkozót tettek tönkre, hogy nekik simább legyen az út.

Nem tudja, mennyi pénz és hatalom ömlött Hatvanpusztára, és milyen abszurd egy ilyen luxusberuházás egy olyan országban, ahol a tanárok, ápolók és fiatal családok napról napra küzdenek a túlélésért.

A szívószálpápa ezen a ponton megengedte azt a feltételezést, hogy Orbán édesanyja mindezeket tényleg nem tudja, és ha így van, nem is vonható felelősségre érte, de szerinte mindaz, amit az interjúban elmondott „politikailag és erkölcsileg mégis nehezen vállalható”.

A Békemenet, ez a gigantikus, szervezett tömegszínház, elhozta nekünk a hatalom legújabb és talán legfelháborítóbb fegyverét: az anyai szívet. A legutolsó bástyát, amitől nem várunk objektivitást, de amit nem is lett volna szabad manipulációs eszközként használni

– vonta le a következtetést a nagyvállalkozó, majd végül a miniszerelnökhöz fordult kérdésével:

Viktor, tényleg akkora a baj, hogy már az anyukád kell, hogy mentegessen? Na, ez szégyen.

A Felföldi Józseffel készült nagy sikerű portréinterjúnkat ajánljuk olvasóink figyelmébe: