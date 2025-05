Hogy kerülnek kínaiak az orosz-ukrán háborúba?

Április 8-án az ukrán hadsereg Donyeckben foglyul ejtett két, Oroszország oldalán harcoló kínai állampolgárt – jelentette be Volodimir Zelenszkij, bemutatva a katonák személyazonosító okmányait és bankkártyáit is. Az ukrán elnök több videót is közzé tett, melyeken a két kínai látható.

Zelenszkij azt is mondta, hogy nem elszigetelt esetről van szó, Ukrajna információi szerint sokkal több kínai állampolgár harcol az orosz hadsereg soraiban. Adataik szerint 155 biztosan, de a valós számuk ennél jóval nagyobb lehet.

The first two captured Chinese citizens. Today, investigators from the Security Service of Ukraine spoke with them. We are working to establish all the facts regarding the involvement of these and other Chinese citizens being part of the Russian occupation army. Ukrainian… pic.twitter.com/PkBpBjI2Qm

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2025