Itt vannak a történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásai

A középszintű történelemérettségin a vizsgázóknak idén is 12 rövid feladatot kellett megoldani, az Eduline pedig közzétette a feladatok nem hivatalos megoldásait,

itt lehet megtekinteni a nem hivatalos megoldókulcsot.

A hivatalos megoldásokat az Oktatási Hivatal csütörtökön reggel nyolckor teszi majd közzé.

Az idei középszintű történelemérettségin voltak többek között a kapitalizmussal, a II. világháborúval és a Rákosi-korszakkal kapcsolatos feladatok, az esszéknél pedig két esszét, egy rövidet és egy hosszút kell írniuk a vizsgázóknak: középszinten a liberalizmust vagy Európa népessége a 20. század közepétől témát lehetett választani a rövid esszékben, míg a hosszú eszékben a Rákóczi-szabadságharc vagy bethleni konszolidáció közül választhattak a diákok.

