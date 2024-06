„Az országban érzékelhető erős politikai megosztottság ellenére is lehet helyi közösséget építeni, és ha ezt eredményesen tesszük, akkor a polgárok készek felülírni akár a saját pártpreferenciájukat is” – állítja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki 33 százalékponttal jobb eredményt ért el a június 9-ei választáson, mint pártja, a Fidesz. Interjúnkban arról is faggattuk a negyedik ciklusát csúcstámogatottsággal megkezdő politikust, hogy mit gondol a Tisza Párt előretöréséről, lesz-e vendégmunkás-probléma Fehérváron, és azt is kiveséztük, nem vált-e már polgármesterség-függővé.

Az öt évvel ezelőtti eredményéhez képest 13 százalékpontot javított – 61-ről 74-re –, és 11 ezerrel több – 22 helyett 33 ezer – voksot gyűjtött. Nem érzi, hogy ez mennyire ciki? Miért lenne az? Mert nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz jóval népszerűtlenebb Székesfehérváron, mint ön. A kormánypárt a listás EP-szavazáson 40,79 százalékot ért el. Szóval nem ciki 33 százalékot verni a saját pártjára? Egyáltalán nem az. Én inkább a saját eredményemre koncentrálok, és azt nagyon megtisztelőnek érzem. Komoly bizalmat üzen, és nagy felelősséggel jár. Van magyarázata a különbségre? Alapvetően más a helyi közélet és az országos politika, nehéz is összehasonlítani. Helyben lehetséges a politikai törésvonalakat meghaladva közösséget szervezni. Az egyik különbség és talán magyarázat is az lehet például, hogy Fehérváron a különböző politikai oldalak képesek voltak egymásnak gesztusokat tenni. Erre az országos politika eddig nem volt képes. Hadd emlékeztessek a Covid-válságra: abban a váratlan, ismeretlen szituációban az ellenzék nem vette figyelembe, hogy ilyen kihívással korábban még nem szembesült a kormány, de a kabinet sem vette figyelembe, hogy például Budapest ellenzéki vezetésének is egy addig nem látott nehézséggel kellett szembenéznie. Legalább az első pár hónapban egymást hatékonyan segítve kellett volna kommunikálnia az országos politikának, őszintén elmondani az embereknek, hogy szükségképpen lesznek jó és hibás döntések. Fehérváron más történt: nem estek egymásnak a politikai riválisok, nem kerestünk fogást a másikon, az első pillanattól kezdve képesek voltunk kialakítani egy helyi közmegegyezést, és össze tudtunk fogni a bajban. Biztos vagyok benne, hogy ez is benne van a 41 és 74 százalék közötti különbségben. Nemcsak a Fideszre nézve lehet kínos az ön eredménye, hanem számos kormánypárti polgármester teljesítményét is más megvilágításba helyezi. Jó néhány fideszes, régóta regnáló nagyvárosi polgármester – például Debrecenben, Kecskeméten vagy éppen a szomszédos Veszprémben – 50 százalék alatti eredménnyel maradt a pozíciójában, nagyjából olyan támogatottságot értek el, mint a pártjuk. Ők mit rontottak el? Nem reális pusztán a százalékos eredmények alapján összehasonlítani két nagyvárost. Az egyes megyeszékhelyek nagyon eltérő helyzetben vannak – az élet bármely vonatkozásában –, így egy-egy eredményt a helyi értékén kell kezelni. Igenis lehet egy 50 százalék alatti győzelem is komoly siker. Én inkább a saját eredményemre koncentrálnék. Az volt a kitűzött célom, hogy javítsak valamennyit a 2019-es eredményemhez képest, hiszen ez igazolná vissza, hogy a csapatommal együtt jó munkát végeztünk a város élén. Megkaptuk ezt a visszaigazolást. Szóval a gyengébben szereplő polgármestertársai rosszul végezték a dolgukat? Csak megismételni tudom: egy másik városban, egy másfajta helyi politikai klímában, egy másféle szituációban őrizték meg a polgármesteri széküket, ez sok esetben kifejezetten jó eredménynek minősíthető. Másik oldalról közelítve: önnek fideszes politikusként mennyi a felelőssége abban, hogy Fehérváron még a közel 45 százalékos országos eredményénél is rosszabbul szerepelt a kormánypárt? Abban biztos vagyok, hogy van benne személyes felelősségem. Annyit már most látok, hogy az eredményemben nagyon sok olyan jellegű támogatás is benne van, ami kormányzati szintről érkezett, vagyis nem személy szerint nekem, hanem Székesfehérvárnak. Ilyen volt például az adósságkonszolidáció 2013–14-ben vagy 2015-től kezdve a Modern Városok Program, amelynek nagy része vagy már megvalósult, vagy hamarosan elkészül. Vagyis a fehérváriak olyan fejlesztéseket is az ön személyéhez kötnek, amelyek pusztán önerőből, kormányzati vagy uniós támogatás nélkül nem valósulhattak volna meg? Pontosan. Szóval a polgármesteri és az EP-listás eredmények közötti különbséget nekem is értékelni kell, ez mélyebb elemzést érdemel. Egyelőre inkább egy érzésről tudok beszámolni: amikor a választás estéjén érkeztek be az eredmények, akkor az öröm mellett kicsit nyomasztó is volt szembesülni a siker mértékével, mert olyan bizalmat jelez az emberek részéről a csapatommal szemben, ami nagy kihívást jelent és még intenzívebb munkára ösztönöz. Az eredményből az is következik, hogy a fideszes szimpatizánsokon kívül van egy olyan réteg is Fehérváron, amelyik nem a pártpreferenciája alapján voksol a polgármester-választáson. Ez azt üzeni nekem, hogy az országban ugyan valóban létezik egy erős politikai megosztottság, de ennek ellenére is lehet helyi közösséget építeni. Ha ezt eredményesen tesszük, akkor a polgárok készek felülírni akár a saját pártpreferenciájukat is. Ebben a közösségi erőben látom a sikeres szereplés kulcsát. A Fidesz és az ön eredményének különbségére nem lehet magyarázat az is, hogy a kormánypárt a választási kampányban lényegében egyetlen üzenettel operált: Orbán vagy háború? Azt nehéz ma megkérdőjelezni, hogy a béke és a háború kérdése kiemelten fontos, a szomszédunkban több mint két éve szedi az áldozatait egy véres háború. Ennek a kampánytémává emelése abszolút jogos volt. Másrészt végig volt bennem egy hiányérzet – és ezt talán visszaigazolták az eredmények –, hogy a háború mellett más témákkal is hangsúlyosan kellett volna foglalkozni. Mi Fehérváron alapvetően helyi üzenetekkel operáltunk a kampányban: bemutattuk, hogy az elmúlt években – a Covid és az energiakrízis ellenére – milyen konkrét eredményeket tudtunk elérni és milyen jövőképünk van. Szerintem az elért sikerekből nemcsak helyi szinten, de országosan is lehetett volna kampányüzenet. Valóban lehetett volna, de a Fidesz úgy döntött, hogy nem folytat önkormányzati kampányt, csak a háborús riogatással operál. Legyen kissé belátóbb: ha nincs béke, akkor semmi sincs. Ha nincs béke, akkor most nem ülhetnénk itt, és nem beszélgethetnénk a város fejlődéséről, a közösség erősítéséről. Hogy nyugodtan vitatkozhassunk egymással helyi, országos vagy éppen európai ügyekben, annak az az alapja, hogy egyébként békésen tudjunk építkezni, fejlődni. Egy Partizán-interjúban említette, hogy az EP-választással egy új helyzet alakult ki a hazai politikai színtéren, a Tisza Párt ugyanis leváltotta az eddigi ellenzéket, és erre a Fidesznek is reagálnia kell. Milyen lépésekre gondol? Kezdjük azzal, hogy abból a kedvező helyzetből gondolhatja át a Fidesz, min érdemes változtatnia, hogy egy megnyert választás után vagyunk.