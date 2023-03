A Twitteren viszonylag gyakran alakul ki vita Daniel Freund, a Zöldek Magyarországgal sokat foglalkozó EP-képviselője és Kovács Zoltán nemzetközi sajtókommunikációért felelős államtitkár között. Most is valami ilyesmi történt, csak mesterséges intelligenciával kiegészítve.

Freund arról posztolt, hogy íratott egy rapszámot a korrupcióról Magyarországon, ami nagyjából úgy sikerült, ahogy gondolnánk. A ChatGPT alapvetően a korábban sokszor előforduló adatok és szófordulatok alapján generál szöveget, így előkerül benne, hogy Orbán Viktor a saját embereivel tölti fel a bíróságokat, elhallgattatja a kritikusait, fociklubokat és luxuskastélyokat épít.

Erre válaszként Kovács Zoltán is íratott egy dalt a ChatGPT-vel, ami Freundról szól. Azt mellékelte hozzá, hogy a ChatGPT egy bullshitgenerátor, amit szerinte a dal is bizonyít.

Pardon my French, but ChatGPT is nothing more than a bullshit generator. Nothing proves this better than the song it gave us about @daniel_freund. Sure, he is a true "fighter for democracy"… https://t.co/VEhPJYPS2r pic.twitter.com/vD2Vrsb3V3

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 20, 2023