Hajdú-Biharban az ügyeletek 40 százalékára keresnek még orvost

A felnőtt háziorvosok 25, a gyermek háziorvosok 40 százaléka szerződött eddig velünk, de sokan közülük több műszakot is visznek, így a megyei ügyelet 60 százaléka kiállítható Hajdú-Bihar vármegyében – mondta az Indexnek Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Mint ismert, másfél év tesztidőszak után február 1-jén Hajdú-Biharban indult az új ügyeleti rendszer, amelyet már nem az önkormányzatok, hanem a mentőszolgálat koordinál. Délután 4 és este 10 között háziorvosok látják el az ügyeleti feladatokat, ehhez szerződniük kell az OMSZ-szal, ám a Magyar Orvosi Kamara február 4-i küldöttgyűlésén úgy határozott, arra kérik az alapellátókat, hogy ne írják alá a szerződéseket.

Csató Gábor hozzátette: a szerződéskötések folyamatosak, „az érintett szakemberek minden ellenkező hír ellenére kezdenek rájönni arra, hogy az Országos Mentőszolgálat – amit egyébként hetente 400 alkalommal riasztanak – a partnerük, és nem eszik orvost.”

Arra a felvetésre, hogy mi történik az ügyeleti helyek 40 százalékával, ahol még nincs orvos, a főigazgató azt mondta: továbbiakban is várják a háziorvosok jelentkezését,

de ha nem jönnek, feltöltjük mi másokkal. Ha pedig így is lesznek üres helyek, akkor jöhet csak a már említett vármegyei tiszti főorvosi felszólítás.

Március 1-től Győr-Moson-Sopron vármegyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elindul az új ügyeleti rendszer. Csató Gábor ennek kapcsán azt mondta, a szerződéskötések még mindhárom vármegyében folyamatban vannak, több tucat dokumentum van az adminisztráció valamely fázisában.

A háziorvosi ügyeleti időszakokban jelentkező betegek ellátására – ahogy a neve is mutatja – a háziorvosok a legalkalmasabbak, de amíg nem csatlakoznak elegen a beosztás maradéktalan elkészítéséhez, helyükre jogszerűen más orvosokat, mentőtiszteket is alkalmazunk, az ügyeleti rendszer ily módon működőképes. 2023. március 1-től Győr-Moson-Sopron vármegyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is életbe lép az új koncepció, addigra valamennyi személyi és tárgyi feltétel biztosított lesz. Eddig a háziorvosok 10-20 százalékával sikerült szerződnünk