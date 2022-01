Megfenyegették Gödöllő polgármesterét, de Gémesi György nem enged

Azt követelik a zsarolók, hogy mondjon le, legyen időközi választás, különben jönnek a kompromittáló anyagok.

Fenyegető üzenetet kapott Gémesi György gödöllői polgármester e-mailben – írta a Telex a városvezető Facebook-oldalára hivatkozva kedden. Az Anonymus néven aláírt levél Gémesi szerint arra utal, hogy ugyanaz az írója, aki a budapesti Városháza-botrányt is kirobbantotta. A levélíró így fogalmaz:

Az Ön titkai is a birtokomban vannak. Ha 2022. január 31-ig benyújtja lemondását, és lehetővé teszi, hogy az országgyűlési választásokkal párhuzamosan időközi önkormányzati választások legyenek, ahol ön kiáll a kormánypártok közös jelöltje mellett, akkor emelt fővel távozhat. Ezzel felesleges kiadásoktól kímélheti meg a költségvetést és egy kellemetlen botránytól a várost. Időközi választások mindenféleképpen lesznek, csak önön múlik, mikor és mi módon.

A fenyegetés azzal folytatódik, hogy lerántják a leplet „egy feminista terroristával való kapcsolatáról”.

Gémesi felháborodva kérte ki magának mindezt:

Nem elég, hogy lehallgattak, feltörték a lakásomat, mocskolódó , hazug filmeket készítettek rólam és terjesztik a Fidesz médiában, most megfenyegettek. Meddig süllyednek? Felhívom a figyelmüket, hogy az önkormányzati választás régen véget ért, nem leszek országgyűlési képviselő jelölt. Ha gondjuk van velem, vállalják az arcukat és mondják el. Ez a tisztességtelen, sunyi, aljas módszer több mint mocsok.

Tavaly júliusban jött a hír a Pegasus-, azaz megfigyelési botrány zenitjén, hogy Gémesit is megfigyelhették az izraeli kémszoftverrel. 2018 végén vált célponttá, éppen akkor, amikor ismeretlenek betörtek hozzá és a gyerekeihez, és felforgatták az otthonaikat. Gémesi szerint szinte nem is vittek el semmit, még értékeket sem, gyanús is lett neki, hogy meg akarták félemlíteni és kompromittáló anyagokat gyűjtsenek róla.