Hózáporokkal és graupellel, azaz hódarával tarkítva érkezett meg az a durva hidegfront északról, ami korábban Lengyelországban és Csehországban is károkat okozott (ez utóbbiban egy tömegbalesetben is szerepe lehetett). Az Időkép szerint az északi határnál dörgött-villámlott is.

Délután fél négy után nem sokkal Budapestet is telibe kapta a hóvihar, a fütyülő szél hordta a havat, munkatársaink a Vízivárosból hódarát jelentettek, Újpest is hamar kifehéredett.