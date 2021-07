Mit figyel ennyire az a két öregúr az Alagútnál?

2014-ben fejtette meg [pégés] az alábbi Fortepan kép készítésének helyszínét, négy évre rá pedig a dátumot pontosította [napocza] – aki nem más, mint a legtöbb megfejtést adó fórumozó, Lajtai László. Ez alapján [Alexander Demeter] rátalált újabb három évvel később, idén januárban a fotóhoz kapcsolható baleset utóéletére az Esti Hírlap 1960. október 5-én megjelent Halálos autógázolásert börtön című cikkében:

„L. M.-né, született K. P. július 29-én délelőtt, férje személyautóján az Attila utca 75. számú ház elől a Vérmező utcába kanyarodott. Bár látta, hogy az úttest a locsolástól vizes, csúszós, ennek ellenére a megengedett maximális 15 kilométeres sebesség helyett 20 kilométeressel vezette a kocsit a Széna tér felé. A síkos úttesten az autó megcsúszott, felszaladt a járdaszigetre és egy 60 éves asszonyt elütött. L.-né a gázolás után teljesen elveszítette uralmát a kormány felett, húsz métert maga előtt tolta áldozatát, aztán keresztülment rajta, utána nekiment egy köszörűskocsinak. Az elgázolt asszony kórházba szállítás közben meghalt. L. M.-nét a Központi Kerületi Bíróság egyévi börtönre ítélte és a vezetéstől örökre eltiltotta. Az elítélt fellebbezett.”

De [andreas19] még ennyi háttérinformációval sem érte be, és előásta a gázoló férjének, Lefler Mihály autószerelőnek viselt dolgait is.

*

Elsőre talán egy múzeum homlokzatára gondolnánk az alábbi kép láttán, de [pégés] beazonosította a helyszínt, amit a #9106-os képpel alá is támasztott. Sőt, az úriemberek elfoglaltságát is sikerült kitalálnia (megfejtés a képaláírásban).

*

Két év kellett, hogy az alábbi két kép készítésének Illés utcai helyszíne kiderüljön, nem is akármilyen nyomozást folytatott [Archimédesz]. Döbbenetes precizitással azonosította a házon látható egyedi jegyeket egy harmadik fényképen, amit a Kiscelli Múzeumban talált.

Képeslapok és régi térképek alapján tudta megfejteni [lawrence1961], hogy az alábbi fotó Mátyásföldön, a Csinszka utca 29–33. alatt álló egykori Gróf Vay-villa kertjében készült Cholnoky Jenőről. Még az a festmény is segítség volt a megfejtéshez, amelynek vázlatát valószínűleg éppen a fényképen készíti a neves földrajztudós.

*

2016-ban kezdtek bele a fórumozók az alábbi fotó helyszínének azonosításába, mégpedig a bal oldalt látható labdarúgó hirdetőtáblán olvasható információk alapján. A belógó M betű alapján [pégés] az egyetlen m-re végződő nevű Zala megyei településre, Homokkomáromra tippelt, de nekik nem játszott a bajnokságban csapatuk. Több tipp után két évvel később jött az újabb áttörés, amikor [kamant] a tábla képzeletbeli mérete alapján a Lenti VM (Vörös Meteor) felirat utolsó betűjét vélte azonosítani. Innen már nem kellett sok, hogy megtudjuk 0–2-re végződött az 1972 októberében játszott focimeccs, és [Sajka] pazar levezetése a pontos helyszínt is meghatározta a fentről.hu ortfotóinak elemzésével. Mindezt megerősítette egy Facebook-poszt és egy olvasói levél is, amiben a levélíró közelben élő nagyszülei azonosítani tudták a helyiek által csak Belfegorként emlegetett, a Csömödéri TSZ által üzemeltetett üzletházat (amelyet az 1980-as évek elején lebontottak) és még az igazoltatást végző helyi rendőr, Buti Pál neve is kiderült.

*

Először [2fillér] dobta be, hogy nem Domanovszky Endre műve látható-e az alábbi fotón. Ezen a szálon elindulva és Rózsa Gyula műkritikussal konzultálva [Goldman Emma] azonosította is Domanovszky Fonócímű 392×726 cm-es, 1971-es gobelinjét. Először a moszkvai magyar nagykövetség fogadótermét gyanították a fórumozók a fotón, de végül [2ly] segítségével sikerült azonosítani az egri Megyei Tanács dísztermét.

*

A járda, a boltíves kapu, a vörös csillag és a trafik elemzése után [napocza] egy Facebookra feltöltött kép alapján tudta meghatározni az alábbi fotó készítésének helyszínét. Ekkor következett az igazán meglepő fordulat, ugyanis a megfejtésben részt vevő [VEE] azt mesélte el következő fórumposztjában, hogy a nyomozás végén vette csak észre, hogy a fotónak ő maga az adományozója, és mivel a háttérben lévő házban laktak rokonok, még az is elképzelhető, hogy ő a kisgyerek a képen.

*

Három év kellett, hogy sikerüljön a budapesti Váci út és Gogol utca sarkán elhelyezni az alábbi fotót. Sok találgatás után, amelyben még Szombathely is felmerült, [NZA] ki tudja, mi alapján bedobta a pontos helyszínt tippként, amit [pancserzoli] részletesen igazolt is. Ugyan [vízbe mártott test] először kételkedett, de végül saját magát győzte meg a megfejtés helyességéről egy helyszíni szemle során.

*

Nemrégiben [pégés] fedezte fel, hogy az alábbi két képet egy apróság köti össze a közel azonos helyszín mellett, ugyanis máskor és más készítette a fotókat, de a CF-23-01-es rendszámú Peugeot 203-as kocsi mindkettőn ott statisztál a háttérben.

Ha felkeltették az érdeklődését a fenti kalandos nyomozások, csatlakozzon ön is a Fortepan megfejtések fórumközösségéhez!

Szerkesztők: Tamási Miklós és Virágvölgyi István

