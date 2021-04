Egy évre be kell zárnia Balotaszállás egyetlen kocsmájának, ledöbbent a falu

Pár napja még gázpalackot és elvitelre italt is árultak a Bács-Kiskun megyei Balotaszállás egyetlen kocsmájában, most egy évig semmit, számolt be a Blikk. A lap szerint az ivóban az utolsó vendég, Lakk Balázs épp sörözgetett, amikor beléptek a rendőrök. Ettől a férfi állítólag úgy meglepődött, hogy az utolsó kortyot elfelejtette meginni.

Folyik a találgatás, vajon ki jelentette fel a falu egyelten kocsmájának alkalmazottait. Ugyanis szemtanúk szerint hétfő délután úgy nyomult be az ajtón a két körzeti megbízott, hogy már ott lobogott a kezükben a mappa, benne a kitöltésre váró szabálysértési jegyzőkönyv

– mondta.

Lakk Balázs a lapnak azt mondta: lebukása véletlen baleset volt, meghívta a két pultost – Marikát és Erzsike nénit – egy kávéra, mire egyikük visszahívta egy sörre.

Sajnos, meggondolatlanul lepattintottam a dobozt és jól meghúztam. Elismertem a felelősségemet, négyszer mentem vissza, hogy kifizessem a büntetést és bocsánatot kérjek, de a rendőrök mindig kiküldtek

– fogalmazott Lakk Balázs, akinek azt mondták: 1 millió forint lesz a bírság, amit az alkalmazottaknak, Erzsike néninek és Marikának kell kifizetni.

A kocsma szomszédságában élő Imre bácsiék nem titkolják: haragszanak a kocsmára a zaj miatt, így nem bánják a bezárást, de Blikk szerint a falusiak napok óta képtelenek felfogni a hírt.

A cikk szerint ősszel is Erzsike néni szolgálta ki azt a vendéget, aki azonnal kinyitotta a sörösdobozt, majd pont belesétált az ajtón belépő körzeti megbízott karjaiba. Akkor csak három napra kellett bezárni az üzletet, Erzsike néni pedig megúszta büntetés nélkül.