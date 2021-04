Pedelec-2020, avagy miért és hogyan vásárolj elektromos kerékpárt 150.000 forint állami támogatással? (x)

A Pedelec-2020 néven futó pályázatot tavaly októberben hirdették meg, novemberben rajtolt, és egészen 2021 novemberéig vagy a keret kimerüléséig van lehetőség jelentkezni, s a követelményeknek megfelelő kerékpárvásárlás esetén a 150.000 forintos állami támogatást igénybe venni.

Kinek való az ebike? Tényleg mindenkinek?! Igen!

„Öreg vagyok én már ehhez!” — hallhatjuk gyakran, azonban ez egyáltalán nincs így, egy megfelelő, például elektromos kétkerekűre pattanva az idősebbek is vidáman gyűjthetik a kilométereket.

Környezetvédelem, rugalmasság, aktív élet!

Te is zöld vagy? Keresed az alternatív megoldásokat, csökkentenéd az ökológiai lábnyomod, ráadásul a szabadidődet is szívesen töltöd aktívan? Hagyd a kocsit a garázsban és pattanj nyeregbe, egyúttal csökkentsd a fosszilis energiahordozók felhasználását és javítsd városod levegőszennyezettségi mutatóját. Az elektromos kerékpárokat napi (munkába járás, bevásárlás) közlekedéshez, de akár sportcélra is használhatod. Hazai éves viszonylatban akár 10 hónapon át is nyugodtan közlekedhetsz bringával.

3+1 technikai információ az állami támogatásról

1) A szakaszos benyújtási lehetőség miatt havonta egy alkalommal, 5 napig van lehetőség a jelentkezésre. A következő időszakok: 2021.04.05-09., majd 05.03-07-ig tartanak (a nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül, a támogatói döntés 20 napon belül várható).

2) A pályázatokat kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehet leadni.

3) A pályázat igénybevételére jogosult, aki rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a pályázat benyújtásától számított 3 hónapon keresztül folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett.

+1) Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900.000 Ft-os eladási ár 50%-a, de legfeljebb 150.000 Ft.

Műszaki követelmények

Van néhány műszaki követelmény, aminek mindenképp meg kell felelnie a kiválasztott bringának, de ne aggódj, ezeket a dolgokat mi már leellenőriztük és az ajánlóban csak ezeknek megfelelő bicajokat találsz.

Fontos infó, hogy a bruttó vételáron felül semmilyen költség NEM számolható el, mint például (nem beépített) lámpa és lezáró, kosár, csomagtartó, sisak, ruházat (persze az ebikeshop.hu üzleteiben kiegészítők széles választékát találod).

Válassz jól!

Az ebikeshop.hu országos hálózatának hat (Budapest, Törökbálint, Miskolc, Győr, Pécs, Szeged) üzletében, illetve a webshopban is kiválaszthatod a pályázatban megvásárolni kívánt kerékpárt. Még nem tudod, melyiket vedd meg? Válassz gyorsan a pályázatban részt vevő kerékpárok listájáról, és félreteszik neked!

Nehezen igazodsz el a márkák és típusok között, még nem tudod, hogy milyen bringa lenne igazán neked való? Látogass el valamelyik ebikeshop.hu üzletbe vagy telefonálj, örömmel segítenek a választásban! Ha pedig bármilyen további információra, segítségre lenne szükséged, olvasgasd a hatszel.hu kapcsolódó cikkeit a pályázati oldalt vagy vedd fel velük a kapcsolatot.