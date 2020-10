Puskával lőttek rá egy ortodox papra Lyonban

A görög állampolgárságú 52 éves pap éppen a város VII. kerületében, a Pere Chevrier utcában található templomot zárta be szombat délután négy óra körül, amikor egy puskával kétszer rálőttek. A papot súlyos állapotban kórházba szállították, a mentősöknek azt mondta, hogy nem ismeri a támadóját.

A helyszínt lezárta a rendőrség, a támadót nagy erőkkel keresik a városban. Az ügyben a bűnügyi rendőrség indított vizsgálatot, a terrorelhárítási ügyészség egyelőre nem foglalkozik az üggyel.

A belügyminisztériumban Gérard Darmanin tárcavezető ugyanakkor válságstábot állított fel, miután az országban a legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben a két nappal ezelőtti támadás óta, amikor is a nizzai Notre-Dame-bazilikában késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő iszlamista merénylet történt.

Jóllehet pénteken általános karantén lépett életbe a koronavírus-járvány megfékezésére az egész országban, a vallási helyek és a temetők a hétvégére felmentést kaptak a lezárás alól a mindenszentek és a halottak napi megemlékezésekhez.

A nizzai támadást követően Emmanuel Macron államfő a helyszínen jelentette be, hogy az Őrszem (Sentinelle) művelet keretében 3000-ről 7000-re emelik a fontos létesítmények, imahelyek, iskolákat védő katonák létszámát a vasárnapi mindenszentek ünnepére tekintettel.

BREAKING – Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020