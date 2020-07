Több mint kilencven dolgozó fertőződött meg egy romániai húsüzemben

A Smithfield romániai sertéshús-feldolgozó gyár 93 dolgozója fertőződött meg koronavírussal, ezért felfüggesztették egy hétre az üzem működését, jelentette hétfőn a román média.

Az üzem Temes megyében található, a termelés csak egy alapos fertőtlenítés és a dolgozók újabb tesztelése esetén indulhat újra. A megfertőződöttek tünetmentesek, ezért nem szorulnak kórházi kezelésre, elkülönítésben vannak.

A Mediafax hírügynökség szerint 804 tesztet végeztek, amiből egyelőre 488-nak van meg az eredménye, így nem kizárt, hogy a fertőzöttek száma nőni fog. A Smithfield Románia legnagyobb húsfeldolgozója, tavaly 90 százalékkal 53 millió lejre nőtt (3,8 milliárd forint) nyeresége, 1,2 milliárd lej (87,6 milliárd forint) árbevétel mellett. A Smithfieldnek Romániában 47 farmja és takarmányüzeme van, amelyek kiszolgálják az évi 1,3 millió sertés feldolgozására képes Temes megyei üzemet.

A Smithfieldet 2015-ben vásárolta meg a kínai tulajdonban levő hongkongi székhelyű WH Group.

Hétfőn jelentették be azt is, hogy az ország keleti részén egy Vaslui megyei csirkefeldolgozó üzemben is megfertőződött 59 dolgozó. A fertőzési gócra azt követően derült fény, hogy koronavírust mutattak ki az üzem három dolgozójánál, ezt követően döntöttek valamennyi alkalmazott teszteléséről.

Romániában az elmúlt héten rekordszámú, 5191 új típusú koronavírusos fertőzéses esetet jelentettek a hatóságok.

