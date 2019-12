Becsó Zsolt azt állítja, kiszállt a szállodás cégéből

Nem vett részt annak a cégnek az operatív vezetésében Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, amely engedély nélkül működtet szállodát Budapest belvárosában – ezt mondta a Blikknek a politikus.

Pénteken írtuk meg, hogy évek óta működhet feketén a Nagymező utca 66. szám alatt a Becsó cégének tulajdonában lévő apartmanhotel. Az Ublot Kft. egyik tulajdonosa maga a politikus, a másik pedig Molnár Arnold, a képviselő barátja.

A legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján Becsónak 50 százalékos tulajdonrésze van a cégben, ugyanakkor a fideszes képviselő azt állította a Blikknek, hogy a tulajdonrésze eladásáról 2018 szeptemberében született döntés, és hogy ezt a cégbíróság is rövidesen bejegyzi. A lap megjegyzi, hogy

a hasonló változások 24 órán belül megjelennek a cégkivonatban, ennek azonban Becsó esetében nem találták nyomát.

Az említett házban az Ublot 2016-ban több ingatlant is vett: egy földszinti, 47 négyzetméteres lakást, egy első emeleti, 92 négyzetméteres lakást, egy második emeleti, 92 négyzetméteres lakást, valamint egy földszinti, 324 négyzetméteres üzlethelyiséget vásárolt a Becsó Zsolt tulajdonában álló cég mindössze pár hónap leforgása alatt. Ez összesen több mint 550 négyzetméternyi ingatlan a Nagymező utca 66 szám alatt.

Lapunk arra jutott, hogy az Ublot Kft.-nek nincs engedélye a szálloda működtetésére, és a kerület jelezte is, hogy vizsgálatot indít az ügyben. December 11-én helyszíni szemlét is tartottak, amelynek során kiderült, hogy nemcsak kereskedelmi engedélye nem volt a vállalkozásnak, de a földszinti recepciót is magában foglaló külön épületszárny még a szükséges településképi engedéllyel se rendelkezett.

A Blikk pénteken ellátogatott a helyszínre, ahol a szálloda ajtaját zárva találták, bár az interneten még lehetett szobát foglalni.

Kiemelt kép: 24.hu/Ivándi-Szabó Balázs