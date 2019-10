A Fidesz megírta a bukott polgármestereinek, hogy a Fidesz maradt a legerősebb

A Fidesz-központ minden nap e-mailen küldi szét a párt összes politikusának a legfontosabb politikai események összefoglalóját. A kormányoldali képviselők, polgármesterek ebből a Napi üzenet címet viselő levélből kapnak útmutatást arról, hogy a pártvezetés éppen milyen ügyekre koncentrál és hogyan tálalja azokat.

A levél felsorolja az aktuális politikai eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkat, a vastag betűs kiemelések pedig azokat az üzenetszerű kommunikációs paneleket tartalmazzák, amelyeket a címzetteknek is használniuk kell, ha az adott ügyben nyilatkoznak.

A kormánypártok így tudták elérni, hogy politikusai szinte szóról szóra megegyező mondatokban, lehetőleg ugyanazokat a jelzőket használva kommunikáljanak.

Az önkormányzati választás kampányában például az alkalmatlan volt az ellenzék, illetve Karácsony Gergely központilag favorizált jelzője. A választási vereség után azonban egy pillanat alatt eltűntek a Fidesz kommunikációjából a degradáló kifejezések. Ezt a változást a Napi üzenet is közvetítette a párt politikusainak.

A Fidesz az önkormányzati választás után nem vizsgálata felül a központi kommunikációs levél címlistáját, így a címzettek között vannak azok a városvezetők is, akik megbuktak október 13-án. A pártközpontból ráadásul esetenként nem is a politikusok fideszes címére, hanem olykor a polgármesterek önkormányzati e-mail címére küldték a belső tájékoztatót.

A 24.hu birtokába került október 15-i levél legfontosabb üzenete az volt a párt politikusainak, hogy

Magyarország legerősebb pártja továbbra is a Fidesz-KDNP.

A kedvező eredmény bizonyításához egy sor statisztikai adatot is kiemeltek megvastagított számokkal és betűkkel, az ellenzéki előretörésnek csak néhány kiemelés nélküli sor maradt. Mindezt így magyarázza az útmutató:

Az önkormányzati választáson ellenzéki is nyert egyes településeket, így világossá vált, hogy Magyarországon demokrácia van.

A pártkommunikáció az ellenzéki sikerekre vonatkozó mondatokat igyekezett mindenütt úgy megfogalmazni, hogy úgy tűnjön, mintha a Fidesznek semmi köze sem lenne az ellenzéki győzelmekhez, azok csak megtörténtek.

Budapesten az elmúlt kilenc évben az volt a szokás, hogy a kormánytöbbséget adó politikai erő adta a magyar főváros vezetését is. A fővárosiak most úgy döntöttek, hogy most ellenzéki főpolgármester és városvezetés lesz.