Harminc éve nem látott tömeg tüntetett a cseh kormányfő ellen, de szövetségesei megmenthetik

Sokan már a milliárdos kormányfő, Andrej Babis politikai pályájának végét jósolják. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Pártja megnyerte az európai parlamenti választást, koalíciós partnerei pedig életmentőként nézhetnek rá.

„Szégyen, szégyen!” – kiáltották a demonstrálók és „Babist börtönbe!” feliratú transzparenst tartottak a levegőbe Prágában, ahol 100-120 ezren tiltakoztak a cseh miniszterelnök tevékenysége ellen. A keddi rendezvény volt valószínűleg a legnagyobb demonstráció volt az 1989-es bársonyos forradalom, azaz a kommunizmus bukása óta Prágában.

A Vencel teret megtöltő tüntetők a miniszterelnök, Andrej Babis lemondását követelték. A követelés oka pedig, hogy kiderült: az EU brüsszeli bizottságának álláspontja szerint a kormányfő összeférhetetlen pozíciókat tölt be, hazájában pedig vádemelés fenyegeti egy furcsa vállalkozás EU-támogatásai, pontosabban azok feltehetően jogtalan igénylése miatt.

A demonstrálók száma persze meghaladta a szervezők várakozásait is, ezért a következő rendezvényüket már a legnagyobb prágai közterületre, a Letná parkba tervezik. Céljuk továbbra is az ország második leggazdagabb emberének, a cseh mezőgazdaság meghatározó nagyvállalkozójának, a médiát döntően befolyásoló tulajdonosnak, a harmincezer embert foglalkoztató üzletembernek a lemondatása a kormány éléről.

A szlovák származású, Pozsonyban született, dollárban számolva is milliárdos Babis a 2017-es választást nyerte meg az ANO (Igen) nevű populista pártjával. Harminc százalékot közelítő szavazati arányával sem szerezte meg azonban a mandátumok 40 százalékát, így (kisebbségben lévő) koalícióra kényszerült a szociáldemokratákkal. A kormányt pedig megalakulása óta a kommunisták kívülről támogatják.

A 64 éves Babis befolyására jellemző, hogy az egyik legnagyobb cseh napilap, a Mlada Fronta Dnes internetes oldalán, a vezető anyagok között csak egy képriport volt látható szerdán az ország utóbbi negyedszázados történetének legnagyobb, ellene rendezett tüntetéséről. Délután pedig egy „brüsszelező”, az EU-val szemben ellenséges hangvételű anyag volt olvasható, miszerint Babis vitatja az EU könyvvizsgálóinak szakértelmét.

Nem véletlen persze mindez: a Dnes ugyanis Babis médiacsoportja kezében van. Az sem véletlen, hogy miért az auditorokkal vitatkozik a cseh miniszterelnök: az EU könyvvizsgálói ugyanis összeférhetetlenséget állapítottak meg a cseh kormányfő politikai és vállalkozói tevékenysége között. Babis a jelentést – más EU-tagországokból ismert szólamok közepette – Csehország és a cseh érdekek elleni támadásnak minősítette. Közben a miniszterelnököt már a cseh rendőrség is az uniós pénzekkel való visszaéléssel gyanúsítja. Sőt vádemelést is javasoltak. A vádemelési javaslat után azonban egy nappal az igazságügyi miniszter lemondott Csehországban.

A keddi demonstrációt a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás szervezte. Ők leginkább a Babis elleni eljárás elhalásától tartanak. Az ellenzék attól fél, hogy az előző lemondása után az új igazságügyi miniszter, Marie Benesová kinevezésével nyomást akarnak gyakorolni Pavel Zeman főállamügyészre, akinek döntenie kell a kormányfő elleni esetleges vádemelésről.

A 71 éves miniszternő kinevezése azért is gyanús a tüntetőknek, mert az államfő, Milos Zeman bizalmasának számít. Zeman korábban a szociáldemokraták élén is állt, de 2013-ban egy parlamenten kívüli párt színeiben lett köztársasági elnök, ugyanakkor nagy szerepe volt a mostani kormány megalakításában, a szociáldemokraták és a Babis-féle ANO összefogásában. Most tehát a tiltakozók nemcsak Babis, hanem Benesova miniszter távozását is követelték. A demonstrálók között feltűnt a világhírű jégkorongozó, a kapus Dominik Hasek is.

A mostani botrányt kirobbantó esetet egyszerűen Gólyafészek-ügynek nevezik Csehországban. A Gólyafészek szabadidőközpontot egy furcsa cég építtette fel. A vállalat a beruházás lebonyolítása előtt és után is Babis érdekeltségi körébe tartozott, az Agrofert holding révén. A beruházás idején, 2007-2008-ban azonban a cég ismeretlen tulajdonba került, és jogosultságot szerzett EU-támogatásra. A pályázatban megszabott határidő letelte után ismét Babisé lett áttételesen, az Agrofert révén a vállalat.

A Gólyafészket építtető cég közvetlen jogutódja ugyan már visszafizette tavaly az államnak az 50 millió koronás (623 millió forintos) támogatást, de a rendőrség egy hónapja megállapította: csaltak az uniós támogatásokkal, és javasolta Babis, továbbá a kormányfő felesége, fia és sógora elleni vádemelést. Babis szerint ő nincs összeférhetetlenségi helyzetben, mert az Agrofertet 2017 februárjában a törvény által előírt vagyonkezelő alapok irányítása alá helyezte. Ám Brüsszel szerint az Agrofertre a miniszterelnöknek továbbra is befolyása van, kormányfőként befolyásolni tudja és befolyásolja is az uniós támogatások szétosztását, így a cég által kapott EU-pénzek törvénytelen módon juthatnak a holdinghoz.

Ezen túl is vannak gondok Babis cégeivel. A német Spiegel szerint összesen 17,4 millió eurót követelhetne vissza az EU a Babis-féle vállalatbirodalomtól, ami immár ötmilliárd forint körüli összeg lenne. Az EU auditorai legalábbis erre a következtetésre jutottak, és persze Babis ezt nevezte Csehország elleni támadásnak.

A tüntetők tehát Babis zavaros ügyei miatt mentek utcára, amit a pozsonyi születésű milliárdos nem ért: „Semmi ok a tiltakozásra” – mondta. Ezzel azonban a Vencel téren összegyűlteket nem győzte meg a dollármilliárdos. „Andrej Babis minden héten szolgáltat nekünk egy indokot, amiért ellene tiltakozhatunk” – mondta a tüntetésen Benjamin Roll, a Millió pillanat a demokráciáért alelnöke. „Nem normális”, ahogy Babis az érdekkonfliktusai és személyes problémái dacára továbbra is kormányozza az országot – tette ehhez hozzá a szervezet vezetője, Mikulas Minar.

A tüntetés előtt, a parlamentben a kormány és az ellenzék vívott szópárbajt. Itt beszélt Babis a „Csehország elleni támadásról”, mire az ellenzéki polgári demokraták (ODS) elnöke, Petr Fiala így fogalmazott: „Az egyetlen, aki ezt az országot veszélyezteti, és aki szégyent hoz ránk, az maga a miniszterelnök.” „A kormány élén az európai pénzek elrablója áll, aki az államot túszul ejtette” – kritizálta Babist a konzervatív ex-pénzügyminiszter, Miroslav Kalousek.

Míg a Spiegel a politikai pártokra és mozgalmakra koncentrált, a brit Guardian kiemeli, hogy nemcsak a politikai elitnek van elege Babisból, hanem több olyan társadalmi rétegnek is, amelyik egyébként a kormányfő és szövetségesei politikai bázisának számítanak. „Olyan, mint egy maffiafőnök, és ő a legrosszabb politikus a Cseh Köztársaságban – a kommunizmusra emlékeztet minket” – ezt egy bolttulajdonos mondta a lap szerint.

„Babis egy oligarcha, olyan, mint Berlusconi, de rosszabb” – mondja egy nyugdíjas hivatalnok, aki egy olyan maszkot viselt a tüntetésen, amely a miniszterelnököt ábrázolta StB felirattal a homlokán, ami körülbelül a magyar III/III-nak felel meg, mivel Babisról közismert – de hivatalosan meg nem erősített – állítólagos kapcsolata (esetleges titkos ügynöki státusza) az egykori csehszlovák kommunista állambiztonsági szolgálattal.

Azt hiszi, birtokolhatja Csehországot, pedig nem is cseh. Egy szlovák gengszter, és örültek, hogy megszabadultak tőle. Olyan, mint egy gépeltérítő, mi pedig a túszai vagyunk

– idézte a Guardian az igencsak sommás véleményt megfogalmazó tüntetőt.

David Ondráčka, a Transparency International cseh szervezetének elnöke most úgy véli: a keddi tüntetés egy újabb „szög volt Babis politikai koporsójába”. Ezt a politikai nyomást szerinte a kormányfő nem tudja túlélni, szerinte a cseh költségvetés nem egy ATM-automata, ahonnan azt vesz ki, amit akar.

Babis ugyanakkor arról beszél, hogy egy ellene szervezett összeesküvésről van szó, s nemcsak az EU auditorait támadta. Azt is ígérte ugyanakkor, hogy a Cseh Köztársaság nem fog visszafizetni semmiféle EU-támogatást. Szerinte Brüsszel beavatkozik a cseh törvényekbe ugyanis.

Babis helyzete ráadásul nem annyira ingatag, mint ahogyan azt a Transparency International vezetője állítja. Pártja, az ANO 21,2 százalékot kapott a nemrég tartott az európai parlamenti választáson, és ezzel a legnagyobb cseh párt maradt (bár ez az eredmény rosszabb, mint a 2017-es választásokon szerzett majdnem 30 százalék).

Mindezen túl érdemes figyelembe venni, hogy Babist továbbra is támogatja a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata párt, sőt a szélsőjobboldali SPD nevű tömörülés, amelyet Tomio Okamura irányít. (Okamura japán, koreai és cseh származású, kiskorában Csehszlovákiában sokat vegzálták származása miatt, ehhez képest áll egy szélsőjobbos párt élén.) A szocdemek azért támogathatják továbbra is Babist, mert gyakorlatilag összeomlottak az európai választásokon, ezért nem áll érdekükben új általános választást tartani. Így Babis jövője ugyan Jiri Pehe cseh politikai elemző szerint is ingatag, rövid távon a bukása egyelőre még kérdéses a brit pénzügyi lap szerint.

Kiemelt kép: Lukas Kabon / Anadolu Agency / AFP