Civilek egy pillanat alatt megoldották azt a Mária utcai szemklinikánál, amit az államnak kellett volna évekkel ezelőtt

Flashmob – Yo lett, ugye?

2018. 02. 09. szombat – Ismét akcióban a Segítség Közvetítők (SK).Már pörög az élet szombat reggel, az SK Crew ilyenkor már rendel. A szórófejeken pihen az ujjunk,a belvárost mindjárt szétfújjuk. Nem taggelni jöttünk, se nem dicsérni,csak segíteni, hogy ne kelljen kísérnia gyengénlátót a szemklinikára:Nekik is jár a pont. Gyerünk, munkára! Vigyázz a világodra, mert más nem fog.Vedd a kezedbe, jöjjön egy flashmob!Ne sírjon az egyik, míg a másik nevet,neked is nyíljon fel végre a szemed! Budapesten a Mária utcában van egy szemészeti klinika. Korábban sárga pöttyöket festettek fel a járdára a gyengénlátóknak, hogy a metrótól könnyebben odataláljanak.Ezek sajnos az évek során lekoptak. Ahogyan a pótlásért felelősök is.A Segítség Közvetítők civil önkéntesei nem a felelősöket kezdték el keresgélni vagy a szálkát mások szemében, hanem a megoldást.És ahogy sok szem sokat lát, úgy a sok kéz is hamar kész; egy szombat délelőtt egy gyors flashmob-szerű akcióval felfújtuk azokat a pöttyöket inkább mi.Reméljük, nem szúr szemet senkinek.

Közzétette: Beteg voltam, és meglátogattatok – 2019. február 9., szombat