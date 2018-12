Visszatért az Echo Tv-be a felmondott hírigazgató

Ismét Mentes Katalin az Echo Televízió hírigazgatója – noha erről bejelentés nem érkezett, a 24.hu információját a csatorna híradójának stáblistája megerősítette kedd este, Mentes ezen újfent hírigazgatóként szerepelt.

Mentes Katalin februárban mondott fel az Echo TV hírigazgatói posztjáról azután, hogy az ott vezérigazgató-helyettesként dolgozó élettársa, Szikszai Péter is távozott az Echo TV-től a Farkas Boglárka vezérigazgatóval kialakult személyes konfliktusa miatt. Korábban mindannyian a Hír Tv-nél szolgáltak, Mentes 2015 márciusáig a Simicska Lajos érdekeltségében lévő csatorna hírigazgatója volt, de miután az oligarcha legecizte Orbán Viktor miniszterelnököt, Szikszaihoz hasonlóan ő is lelépett az ellenzékivé váló tévétől. Az Echónál azonban az év elején konfliktusba kerültek a Mészárosné Kelemen Beatrix igazgatósági elnökkel, Mészáros Lőrinc feleségével kitűnő viszonyt ápoló Farkas Boglárkával, és átmenetileg ők húzták a rövidebbet. (A Híradóért ezután Császár Attila felelt.)

Miután a Simicska a nyáron eladta üzleti érdekeltségeit korábbi üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, nem maradt akadály a Hír Tv visszafideszesítése előtt, ebben pedig Szikszainak és Mentesnek is kiemelt szerep jutott az elmúlt hónapokban. Szikszai augusztustól tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesként, Mentes hírigazgatóként vezényelte ezt a folyamatot, eddig.

Az elmúlt hetekben azonban tektonikus változások kezdődtek, Mészáros Lőrinc is beadta teljes médiabirodalmát, így az Echo TV-t is az állami segédlettel formálódó új jobboldali sajtóholdingba, ahová a Hír Tv is beolvad. Farkas Boglárkának már korábban mennie kellett az Echo TV-től (a Mészáros-birodalom sajtósa lett), az ő helyét a közmédia korábbi vezetője, Vaszily Miklós vette át a vezérigazgatói székben.

Mint arról már írtunk, abban, hogy ugyanaz az alapítvány tartósan fenntartson két, néhány tízezer nézőhöz elérő jobboldali közéleti televíziót, kevés értelem mutatkozik meg, főleg, hogy a Hír Tv-n és az Echón a műsorvezetői gárda egy része is azonos, másokat pedig a futballkluboknál megszokott módon adtak kölcsön az Echóból a káderhiánnyal küzdő Hír Tv-nek. A várakozások szerint a két csatorna közül az egyik marad klasszikus hírtelevízió, míg a másik – az egyik lehetséges forgatókönyv szerint – könnyedebb tartalommal jelentkező, életmód-szórakoztató csatornává válik. Mentes visszatérése is vélhetően ennek az elhúzódó átalakulási folyamatnak a része.

Kiemelt kép: az Echo Tv stúdiója. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd