A Hír Tv egyik vezetője szerint nem volt zsarolás, csak választási lehetőség

Szombaton két napilapnak, a Népszavának és a Magyar Időknek is megszólalt Szikszai Péter, a Hír Tv héten visszatért vezérigazgató-helyettese. A csatornánál szerdán zajlott le a hatalomátvétel, miután Simicska Lajos eladta a médiabirodalmát Nyerges Zsoltnak.

Ezzel a lépéssel a 2015 óta tartó kormánykritikus hangnemnek vége és visszatérnek a 2015 előtt jellemző Fidesz-barát hangnemhez. Erről Szikszai a Népszavának azt mondta:

A televízió hangnemében, a műsoraiban és a szerkesztési elveiben is olyan lesz, mint a G-nap előtti. És természetesen azok is, akik feltűnnek majd a képernyőn – akár a nyilatkozók, akár a jobboldali megmondóemberek, vagy a műsorvezetők – olyanok lesznek, akik konformak a jobboldalon. Ennek első jele, hogy akik ebbe nem illettek bele már nincsenek itt, például Csintalan Sándor és Kálmán Olga.

Ezzel kapcsolatban a Magyar Időknek kijelentette:

A tematikát, a nyelvezetet és az irányultságot kell megváltoztatni, a kekeckedő, aljas hírszerkesztésnek nincs helye.

A vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy olyan viszont 2015 előtt sem volt, hogy megmondták volna a fideszes politikusok, hogy kit kell behívni egy műsorba és mit kell tőle kérdezni. Hozzátette azt is, hogy a „Híradóban is lesznek olyan anyagok, amiben a riporterek keményebb kérdéseket tesznek fel politikusoknak”.

Sőt:

Bárkit szívesen látunk az ellenzékből. A stúdióvita nem rajtunk múlik, hanem a sajtóosztályokon.

Ugyanakkor Szikszai szerint nem sok értelme van annak, amikor egy ellenzéki és egy kormánypolitikus vitázik.

A nézők legtöbbször megerősítést, tájékozódási pontot várnak el a médiumoktól. Egy jobboldali hírfogyasztónak szóló televízióban egy baloldali politikus elkapcsolási faktor, és fordítva. (…) A saját tábornak szól a tévé.

A csatorna átalakulásával egyidőben nagyjából tíz ember hagyta el a Hír Tv-t, amellyel Szikszai Péter azt kívánta alátámasztani, hogy szó sincs tömeges elvándorlásról. Ezzel kapcsolatban azt is tagadta, hogy bárkit azzal zsaroltak volna, hogy ha felmondanak, akkor „becsukják az egész kócerájt”.

Itt dolgoznak most 270-en, ha mi ezt a tévét nem vesszük át, 270 ember került volna az utcára. Nem hiszem, hogy olyan könnyen találtak volna munkát. Mi azt mondtuk nekik, hogy ha akarnak dolgozni, akkor még tudnak hol, ellentétben a Magyar Nemzettel. Nem zsaroltuk őket, hanem munkát kínáltunk, aki nem kérte, az felállhatott és elmehetett. De ha sokan mennek el, akkor a tévé nem tud működni és akkor valóban be kell zárni. Ez nem zsarolás volt, hanem választási lehetőség.

Megjegyezte, hogy a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségében lévő Echo Tv segíti őket folyamatosan, anyagokat vesznek át és az is lehet, hogy a későbbiekben teljes műsorokat is.

A liberális sajtó szeretne egymásra haragítani bennünket, ami elég nehéz, hiszen éppen hogy jó a kapcsolat, az Echo TV segíti ki a Hír TV-t, és ezért mi köszönettel tartozunk,

hosszú távon azonban Szikszai szerint csak műfaji eltérésekkel lehet működtetni párhuzamosan a két televíziót. Arról pedig szó sincs, hogy átköltöznének az Echo Tv székházába.

Ez csak akkor következne be, ha a két tévét összevonnák, de nincs ilyen döntés, és szándékról sem tudok.

Azt már korábban is nyilatkozta Szikszai, hogy tizenkét műsor szűnik meg a Hír Tv-n, most az Átlátszónak ezek közül fel is sorolt néhányat: Reggeli járat, Szamizdat, Egyenesen, Szabadfogás, Peron, Tantusz, Privátszféra, Nem Gyenge.

