Csak azért is Budapestre hívja a szélsőjobbos trollt Schmidt Mária

A Visegrádi Négyek konferenciáján azonban hivatalosan nem léphet fel.

Hiába a felháborodás, Milo Yiannopoulos mégis előadhat Budapesten.

Még december végén derült ki, hogy a magyar kormány által január közepén rendezett Európa jövője című, a Visegrádi Négyek (V4) részvételével megrendezett konferencián Yiannopoulos, az Amerikai Egyesült Államok leghíresebb szélsőjobbos, meleg trollja fog előadást tartani. Yiannopoulos nézetei annyira megbotránkoztatók, hogy még a jobboldali Breitbart News hírportáltól is távoznia kellett, miután azt mondta: a beleegyezés szükségessége tönkreteszi az egyébként hasznos kapcsolatokat, amelyek fiatal fiúk és idősebb férfiak között kialakulhatnak. Szerinte egy 13 éves gyerek és egy felnőtt közötti szexuális kapcsolat nem pedofília, mert a 13 éves gyerek már szexuálisan érett.

Szélsőjobboldali botrányhőssel szerepel egy konferencián Deutsch és Szijjártó Aki szerint egy 13 éves gyerek és egy felnőtt közötti szexuális kapcsolat nem pedofília.

A hír nyilvánosságra kerülését felháborodás kísérte és a jelek szerint Yiannopoulos fellépése még a Fidesz számára is kínos lett. Gulyás Gergely, a kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője azt mondta: nem valószínű, hogy Yiannopoulos részt fog venni a konferencián, amelynek meghívotti listáját nem véglegesítették. Azt mondta: a demokratikus vitákban teret kell adni a fősodortól eltérő véleményeknek is, egy határon túl azonban ezek nem férnek bele, és a pedofília népszerűsítése ide tartozik. Kijelentette: a pedofíliát elutasítják, az őrültséget pedig őrültségnek tekintik.

Gulyás kijelentette azt is, hogy a konferenciát nem a kormány, hanem a Schmidt Mária főigazgatósága alatt működő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány szervezi. Most úgy tűnik, hogy Schmidt beleállt a dologba, ugyanis az Index külügyminisztériumi forrásokból úgy értesült, hogy

Schmidt Mária ragaszkodik ahhoz, hogy Milo Yiannopoulos Budapestre jöjjön, és előadást tartson.

A lap diplomáciai forrásokból úgy tudja, hogy a V4-es partnerországok is jelezték komoly fenntartásokat bizonyos résztvevőkkel szemben. Yiannopoulos mellett ilyen volt a szélsőjobbos német aktivista, Götz Kubitschek is, aki az Index információi alapján szintén nem vesz részt a konferencián. Ugyanakkor a Fideszben is van olyan, akinek nem fájt volna az amerikai troll szerepeltetése. Deutsch Tamás EP-képviselő szerint ugyanis csak a „szociálliberális média világában” zajló hisztiről van szó.

Kiemelt kép: Europress/AFP PHOTO/MARK GRAHAM