Digitalizáció égen és földön – Megvannak az InnoMax nyertesei

Idén is sok szervezet élt az egyik legnagyobb infokommunikációs szolgáltató által kiírt innovációs pályázat nyújtotta lehetőségekkel. A már 11. alkalommal meghirdetett Invitech InnoMax-díjon energia- és klímatudatossági oktatási felület, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokat segítő alkalmazás és iskolai drónprogramozást támogató fejlesztés is a nyertesek közt volt.

Az Invitech is részese lehet a Tungsram sikertörténetének

A pályázat fókuszában a fenntarthatóság, az egészségügy, a köznevelés és a felzárkóztatás állt, de most először helyet kapott benne a digitális oktatással kapcsolatos eszközbeszerzések támogatása is, melynek fontosságára az elmúlt év is rávilágított.

„Nagyon sok értékes, innovatív pályázat érkezett idén is. A társadalmi szervezetek olyan tervekkel jelentkeztek, amelyek valóban a mindennapjainkat érintik, sokak életében jelen lévő kihívásokra kínálnak eredeti megoldásokat. A digitális oktatás különösen népszerű téma volt a pályázók körében. Az elmúlt egy évben szinte minden családnak meg kellett birkóznia a tantermen kívüli képzés miatt keletkezett új feladatokkal, szokatlan helyzetekkel.

Munkám során is tapasztalom, hogyan értékelődnek fel napról napra a kényelmes, biztonságos és korszerű infokommunikációs megoldások, ezért ezek terjesztése, népszerűsítése közös feladatunk. Azt pedig nagyon jó látni, hogy a társadalmi szervezetek részéről is megvan az igyekezet a modern technológia nyújtotta lehetőségek minél teljesebb kiaknázására. Ezt a hozzáállást érdemes támogatni, és ebben fontos szerepet töltenek be az olyan pályázatok, mint amilyen az Invitech InnoMax-díj” – fogalmazott Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára, a zsűri tagja.

Az idén is az Effekteam Egyesület (korábbi nevén Magyar Adományozói Fórum) szakmai együttműködésével szervezett pályázatra csaknem hetvenen neveztek, a díj több mint tízéves történetében pedig már megközelítőleg ezernél jár ez a szám.

a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok számára hasznos információkat nyújtó DisHelps applikációval; a Németh Imre Alapítvány pedig az iskolások számára is hozzáférhető drónprogramozási fejlesztéssel pályázott és nyert anyagi forrást.

A közönségszavazáson – melyre idén is több ezer szavazat futott be – pedig a Mindenegyüttmegy Egyesület lett a befutó, az ember és a természet jobb kapcsolatát elősegítő tudástárával.

„Az elmúlt egy év pontosan rávilágított arra, hogy a digitalizáció gyakorlatilag mindenhol segíteni tud, ahol fontosnak tartják az előrelépést, legyen szó az üzleti életről vagy a civil szervezetek másokon segíteni akaró tevékenységéről. Az olyan nagyvállalatok életében, mint amilyen az Invitech is, minden nap a fejlődés lehetőségéről szól.

Örülünk, amikor azt látjuk, hogy ez a szemlélet megjelenik az olyan területeken is, mint az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság, az egészségügy vagy az oktatás. A telekommunikációs és informatikai megoldások alkalmazása ezeken a területeken is rengeteget tud segíteni a hatékonyságon, mi ebben szeretnénk támogatást nyújtani a nonprofit szervezeteknek is” – nyilatkozta Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese, a zsűri tagja.

A pályázatok elbírálásában Solymár Károly Balázs és Marton László mellett részt vett Molnár Klára, az Effekteam Egyesület igazgatója, Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója, valamint Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.