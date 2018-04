Megnyugodhat: lesz Nemzeti Korcsolyázó Központ, csak a tervezés 2 328 000 000 forintot visz el

A Millenáris és a Kisstadion helyén lesz, legalább 43 milliárd forintot emészt fel.

2,328 milliárd forintnyi közpénzt visz el a Nemzeti Korcsolyázó Központ bontásának és építésének tervezése. A Nemzeti Sportközpontok tenderét a BORD Építész Stúdió Kft. vitte el, előzetes tervpályáztatás után. A közbeszerzési hirdetmény szerint a BORD feldata a központ koncepció-, bontási-, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése lesz.

A kőbányai helyszínen egy tízezer fő befogadására képes, legalább 40 000 négyzetméter területű gyorskorcsolya-csarnokot építenek. A jégcsarnokban egy ISU előírásoknak megfelelően kialakított, 400 méter hosszú, 4 pályás műjeges gyorskorcsolya-pályát és négy műjeges (60×30-as) gyakorló pályát alakítanak ki.

A központhoz egy legalább 120 jármű tárolására alkalmas parkolót is építenek, de lesz hotel is üzletsor is. Az építészstúdió honlapja szerint a jeges központ a Budapesti Olimpiai Központ területén található, az épülő Puskás Ferenc Stadiontól északkeletre, országosan védett műemléki épületek szomszédságában. Itt rengeteg látványtervet talál a Nemzeti Korcsolyázó Központról.

A Nemzeti Korcsolyázó Központ tervpályázatának győztesét még tavaly télen jelentette be Kósa Lajos, tárca nélküli miniszter, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, egyben a bíráló bizottság elnöke. A létesítmány várhatóan 2022-re készül el, az előzetes becslések alapján összesen 43 milliárd forint közpénzből.

A Forbes korábbi cikke szerint a BORD tervezte az Etyeki Kúria Borászat és a Korda Látogatóközpont, a mádi Holdvölgy Borászat épületeit, valamint a debreceni Nagyerdei Stadiont és a budapesti Hidegkuti Stadiont is.