A magyarok 72 százaléka szívesen látná Magyar Pétert fontos politikai szerepben, Orbán Viktor politikai jelenlétét viszont a lakosság több mint kétharmada elutasítja – derült ki a Medián júniusi kutatásából, amelynek eredményeit a HVG360 ismertette.

A felmérésben az új kormány valamennyi miniszterének ismertségét és népszerűségét megvizsgálták. A legismertebb Magyar Péter, akiről mindössze a válaszadók egy százaléka mondta azt, hogy nem ismeri. Szintén a felnőtt lakosság több mint négyötöde ismeri

Ruszin-Szendi Romuluszt,

Vitézy Dávidot,

Orbán Anitát

és Kapitány Istvánt.

Valamennyi új miniszter nevét hallotta már a népesség legalább 30 százaléka. A viszonylag magas ismertséghez az is hozzájárulhat, hogy a választási kampány idején megerősödött politikai érdeklődés a választások után sem csillapodott:

júniusban a válaszadók több mint háromnegyede legalább közepes mértékben érdeklődött a közügyek iránt, 41 százalék pedig nagyon érdeklődőnek vallotta magát.

Az új miniszterek mindegyikénél többen vannak a támogatók, mint az elutasítók. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István szerepvállalását támogatják a legtöbben. Népszerűségük még a Tisza támogatottságát is meghaladja. Forsthoffer Ágnest, Ruszin-Szendi Romuluszt és Ruff Bálintot szintén legalább minden második válaszadó alkalmasnak tartja fontos politikai szerepre.

Más sorrend rajzolódik ki, ha csak azok válaszait veszik figyelembe, akik ismerik az adott politikust. Ebben a körben Kátai-Németh Vilmos és Vitézy Dávid a legnépszerűbb: mindkettőjüket az ismerőik 82 százaléka látná szívesen politikai szerepben. Forsthoffer Ágnes házelnök 80 százalékkal a harmadik helyen áll.

A legtöbb ellenérzés Ruszin-Szendi Romulusszal és Magyar Péterrel szemben mutatkozik, mindkettőjüket a népesség negyede utasítja el. A honvédelmi miniszternek azonban így is több mint kétszer, a miniszterelnöknek pedig több mint háromszor annyi támogatója van, mint ellenzője.

Tovább zuhant Orbán Viktor elfogadottsága

Orbán Viktor megítélése jóval kedvezőtlenebb: a korábbi miniszterelnököt a lakosság több mint kétharmada nem látná szívesen politikai szerepben, és csak valamivel több mint egynegyedük támogatja a közéleti jelenlétét. A Medián 2025. márciusi felméréséhez képest Orbánt 15 százalékponttal kevesebben, Magyar Pétert pedig 22 százalékponttal többen látnák szívesen a politikában.

A Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja Magyar Péter politikai szerepvállalását, Orbán Viktort pedig 96 százalékuk elutasítja. A teljes népesség 18 százalékát alkotó Fidesz-táborban 94 százalék továbbra is kitart Orbán mellett, Magyar Pétert pedig 87 százalékuk utasítja el.

Magyar Péter a kisebb pártok szavazói és a pártpreferenciával nem rendelkezők körében is népszerűbb Orbán Viktornál. A jelenlegi miniszterelnököt ebben a csoportban csaknem kétszer annyian támogatják, mint ahányan elutasítják; elődjénél viszont már valamivel többen vannak az ellenzők, mint a támogatók.