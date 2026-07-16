Szerdán ismét sztrájkoltak az IKEA dolgozói, méghozzá este fél kilenctől reggel hatig. Mint Karsai Zoltántól, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) elnökétól szerda délután megtudtuk, azért hirdettek éjszakára is sztrájkot, mert az előző, szombati nappali sztrájk alkalmával jelezte neki néhány éjszakai dolgozó a logisztikai részlegről, hogy ők is egyetértenek a szakszervezeti-dolgozói követelésekkel, és ők is szeretnék kifejezni a tiltakozásukat.

Csütörtökön reggel a szakszervezeti vezető a 24.hu-nak elmondta:a logisztikai dolgozók zöme részt vett az éjszakai sztrájkban, 16 munkavállaló szüntette be a munkát, így csak hárman dolgoztak, valamint néhány diákmunkás. Karsai Zoltán szerint az IKEA úgy reagált, hogy a kamionokat megpróbálta átfoglalni későbbi időpontokra. Egy műszakban általában nyolc kamiont érkezik, ezeket ki kell pakolni, de most a sztrájk miatt csak egyet tudtak leszedni, három várakozik, a többi érkezését pedig tudomása szerint átütemezték későbbre.

Mit követelnek az ikeás dolgozók?

A dolgozók nevében a szakszervezet ötpontos sztrájkköveteléssel állt a cégvezetés elé: