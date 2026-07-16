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Gazdaság

„Nem vagyunk mi papírkutyák” – már éjjel-nappal sztrájkolnak az IKEA dolgozói

Tovább gördült az Ikea-sztrájk.
Marjai János
Tovább gördült az IKEA-sztrájk.
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 07. 16. 08:13
Tovább gördült az Ikea-sztrájk.
Marjai János
Tovább gördült az IKEA-sztrájk.
Az ikeás dolgozók nem elégedettek a béremeléssel, a cég viszont nem akarja megadni júliustól a követelt további 6 százalékos emelést. A szerdai – egész éjszakán át tartó – sztrájk után csütörtökre egész napra munkabeszüntetést jelentett be a szakszervezet.

Szerdán ismét sztrájkoltak az IKEA dolgozói, méghozzá este fél kilenctől reggel hatig. Mint Karsai Zoltántól, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) elnökétól szerda délután megtudtuk, azért hirdettek éjszakára is sztrájkot, mert az előző, szombati nappali sztrájk alkalmával jelezte neki néhány éjszakai dolgozó a logisztikai részlegről, hogy ők is egyetértenek a szakszervezeti-dolgozói követelésekkel, és ők is szeretnék kifejezni a tiltakozásukat.

Csütörtökön reggel a szakszervezeti vezető a 24.hu-nak elmondta:a logisztikai dolgozók zöme részt vett az éjszakai sztrájkban, 16 munkavállaló szüntette be a munkát, így csak hárman dolgoztak, valamint néhány diákmunkás. Karsai Zoltán szerint az IKEA úgy reagált, hogy a kamionokat megpróbálta átfoglalni későbbi időpontokra. Egy műszakban általában nyolc kamiont érkezik, ezeket ki kell pakolni, de most a sztrájk miatt csak egyet tudtak leszedni, három várakozik, a többi érkezését pedig tudomása szerint átütemezték későbbre.

Mit követelnek az ikeás dolgozók?

A dolgozók nevében a szakszervezet ötpontos sztrájkköveteléssel állt a cégvezetés elé:

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