Két új városba indít járatot Budapestről a Wizz Air

A 2026/27-es téli menetrendi időszak kezdetétől két új útvonalat indít a Wizz Air, emellett hét népszerű úti célra is növeli járatai számát, írja az Economx.

A légitársaság október 25-től közvetlen járatot indít Budapest és Oslo között, ahova az első időszakban heti négy, majd heti öt alkalommal közlekedik. Október 27-től pedig Marsa Alam is elérhetővé válik közvetlen Wizz Air-járatokkal, ahova hetente két járat indul.

Az új célállomások mellett a Wizz Air télen több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti egy-egy további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Keflavíkra és Thesszalonikibe, valamint Hurghadára, Sharm es-Sejkbe és Gizába.