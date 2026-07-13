Magyar Péter a kecskeméti Mercedes-gyárban: A kormány elvárja a magyar munkavállalók megbecsülését

A Mercedes kecskeméti gyára fontos helyet foglal el mind a vállalat termelési láncában, mind a magyar gazdaságban, a beruházás pedig azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.

A kormányfő a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. új gyáregységeinek megnyitóján és az elektromos C osztály gyártásának hivatalos elindításán arról beszélt, hogy az új gyárépület nemcsak a termelési kapacitások bővülését, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítését is jelenti.

„A Mercedes-Benz egymilliárd eurót ruházott be ebbe az új gyárba. Ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a gyár jelentősége felerősödik a globális hálózatban is” – mondta.

Hozzátette, Kecskeméten működik a világ második legnagyobb és Európa legnagyobb Mercedes-gyára. Az üzem Kecskemét, Bács-Kiskun vármegye és az egész Alföld egyik legnagyobb és legfontosabb munkaadója.

A miniszterelnök szerint a Mercedes jelenléte erősíti Magyarország beágyazottságát a globális autóipari értékláncba. A kormány célja, hogy kiszámítható partneri viszonyt tartson fenn a vállalattal, valamint minden más céggel, amely Magyarországon kíván beruházni. Magyar Péter azt mondta, Magyarországnak kiszámítható gazdasági környezetet, versenyképes adószabályozást, megfelelő infrastruktúrát és képzett munkaerőt kell biztosítania ahhoz, hogy vonzó befektetési célpont maradjon.

De a partnerségnek, tisztelt hölgyeim és uraim, kétirányúnak kell lennie. Az új magyar kormány mindenkitől elvárja az előírások betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését

– fogalmazott.

A kormányfő hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy Magyarországon a tisztességgel elvégzett munka biztos megélhetést jelentsen. Mint mondta, a kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, mint a topmenedzsereket.

Magyar Péter szerint a kecskeméti beruházás lehetőséget teremt arra is, hogy a magyar vállalatok magasabb szinten kapcsolódjanak be az autóipari értékláncokba. A kormány azt szeretné, hogy a hazai kis- és középvállalkozások is profitáljanak a Magyarországra települő nagyberuházásokból.

A miniszterelnök a kormány prioritásai között említette a digitalizációt, az automatizálást, a mesterséges intelligencia alkalmazását és a beszállítók felzárkóztatását. Szerinte olyan támogatási rendszert kell kialakítani, amely ösztönzi a vállalkozások növekedését, és segíti, nem pedig hátráltatja az innovációt.

Arról is beszélt, hogy az infrastruktúra-fejlesztéseknek a munkaerő mobilitását kell szolgálniuk, hogy a dolgozók el is tudjanak jutni a munkahelyekre. A megújuló energiát Magyarország egyik nagy lehetőségének nevezte, amely a gyártásban is hozzájárulhat az olcsóbb energia biztosításához.

Magyar Péter felidézte, hogy Németország évtizedek óta Magyarország legfontosabb külföldi beruházója, az országban pedig mintegy 2300 német vállalat működik. Ezek a cégek szerinte nemcsak tőkét, hanem technológiát, menedzsmentkultúrát, exportpiaci kapcsolatokat és magas hozzáadott értékű termelési kapacitásokat is hoznak Magyarországra.

A miniszterelnök beszédében Barényi Béla magyar származású mérnök és feltaláló pályáját is felidézte, aki évtizedeken keresztül dolgozott a Mercedesnél, és több ezer, az autók biztonságát javító szabadalom kötődik a nevéhez. Ehhez kapcsolódva Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai és gazdasági vezetőknek meg kell őrizniük a tanulás képességét, és nyitottnak kell maradniuk a váratlan helyekről érkező új gondolatokra. Úgy fogalmazott: