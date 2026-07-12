Eldőlt, mi kerül a Villányi úti volt MSZP-székház helyére

A XI. kerületi önkormányzat döntése alapján eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a XI. kerületi, Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP-székház áll – írja cikkében a Telex.

A képviselők megszavazták a Biggeorge és a Forestay ingatlanfejlesztőkkel megtárgyalt településrendezési szerződés megkötéséről szóló önkormányzati előterjesztéseket – ennek értelmében egy 140 lakásos társasház épülhet a Feneketlen-tó mellé.

A portál cikke szerint az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselő-testületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos „Újbuda megtelt” és „Stop betonlobbi” feliratú táblákkal tiltakozott, majd a rendkívüli ülésen többen is szót kaptak, akik elmondták, hogy szerintük miért nem lenne szabad megkötni ezeket a szerződéseket.

A 24.hu korábban beszámolt róla, hogy a projektnek akadnak ellenzői. Magáról az ingatlanról érdemes tudni, hogy az MSZP 2024 őszén eladta a XI. kerületi Villányi út 11–13. alatti épületét, ami 1972-ben, a Budapesti Pártbizottság Oktatási Igazgatóságaként, valamint a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem otthonaként nyitotta meg a kapuit. Az 1995–2015 között az Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) otthonaként is használt épületet új tulajdonosa, a Kazinczy utcában szállodaprojekten dolgozó, korábban a Tűzraktér otthonából néhány évvel ezelőtt magánkollégiumot faragó Forestay-csoport részben kollégiumként használta.

A mostani javaslatokat a képviselő-testület László Imre polgármester mellett álló baloldali többsége támogatta, a fideszes képviselők, a korábban fideszes, most független Junghausz Rajmund és részben a kutyapártos képviselők nem támogatták. A fideszesek hosszan kritizálták, hogy az önkormányzat baloldali vezetése korábban az Újbuda megtelt mottóval kampányolt, most pedig hozzájárult a beruházáshoz – írja a Telex.

A telket 2024-ben megvásárló Forestay Development ingatlanfejlesztő nyílt tervpályázatot hirdetett a hasznosítására. Ezen egy olyan elképzelés nyert, amely lebontaná és szinte ugyanolyan formában újjáépítené az 1970-es évek óta ott álló épületet, és mögé húzna új lakóegységeket. Az önkormányzat a most megszavazott településrendezési szerződéssel 50-ről 40 százalékra csökkentette a telek beépíthetőségét, és 30 százalékra emelte a minimális zöldfelületi arányt – olvasható a Telex cikkében.