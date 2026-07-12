Tartósan olcsóbb lett a tej a boltokban – de miért?

Idén az első félévben csökkent a tejek ára a magyar boltokban, a KSH szerint éves összevetésben több mint 10 százalékkal lehetnek alacsonyabban az árak, mint egy évvel ezelőtt – írja vasárnapi cikkében a portfolio.hu.

A statisztikai hivatal háromféle tej literenkénti árát figyeli, ez alapján

a 2,8 százalékos zsírtartalmú ESL tejnél 355 forintos,

a 1,5 százalékos ESL-nél 338 forintos,

a 2,8-as UHT tejnél pedig 359 forintos bruttó kiskereskedelmi árat mért.

A portál szerint a tendencia hátterében az áll, hogy a világpiacon is mérsékelt, de egyértelmű árcsökkenés történt a tejtermékeknél. A ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete tejtermékár-mutatója alapján január és június között nagyjából 3,6 százalékkal csökkentek a nemzetközi tejtermékárak, de az Európai Unióban a nyerstej termelői ára ennél erősebben csökkent.

Ez elsősorban a megnövekedett kínálat és a gyengülő világpiaci kereslet együttes következménye – írja portfolio.hu.

A termelés emelkedése azonban nem a tehénállomány bővülésének, hanem a javuló tejhozamoknak köszönhető, ráadásul a tavalyi magas felvásárlási árak szintén nagyobb termelésre ösztönözték a gazdákat. A többletből jelentősen nőtt a vaj-, sajt- és tejporgyártás, ennek következtében ezen termékek az ára visszaesett, ami lefelé húzta a nyerstej értékét is.A portál szerint a sok-sok tényező együttes hatására több tej került a piacra, miközben a feldolgozott tejtermékek világpiaci értéke csökkent, ami aztán nyomást gyakorolt a termelői árakra.

A lap idézi az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentését is, amelyből az derül ki, hogy Magyarországon a nyerstej termelői ára májusban 133,8 forint volt kilogrammonként, ami éves összevetésben 33,4 százalékos visszaesést jelentett, miközben a felvásárlás csak kis mértékben csökkent. A feldolgozói és fogyasztói árak is inkább lefelé mozdultak el, több tejtermék – például az UHT-tej, a tejföl, a túró és a trappista sajt – ára is mérséklődött az előző hónaphoz képest – írja a portfolio.hu.

Európában a tejtermelés ugyan még növekedhet 2026-ban, de a bővülés üteme várhatóan mérséklődik, ami támogathatja a nyerstej árának stabilizálódását – jósolják.

Egy évvel ezelőtt még más volt a helyzet, erről is írtunk ebben a cikkünkben: