Válságban a sertéságazat, a miniszter a vásárlók segítségét kéri

Tudatos fogyasztással, magyar termékek vásárlásával mindenki segíthet a belföldi sertéságazatnak abban, hogy túléljék az afrikai sertéspestis okozta nemzetközi szintű piaci zavarokat – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Bóna Szabolcs szerint nehéz helyzetben érték a mostani kihívások a magyar sertéságazatot, de két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A vásárlóktól azt kéri, hogy a piaci helyzet enyhüléséig lehetőség szerint az eddigieknél több, belföldön előállított termékeket vegyenek annak tudatában, hogy a magyar sertéshús kiváló minőségű és belföldi munkahelyek fennmaradását, családok megélhetését segíti.

Bóna a vaddisznóállomány csökkentését sürgeti

A tárcavezető kifejtette, hogy az afrikai sertéspestis miatt az EU-n kívüli export válságba került, az uniós piacon kialakult túlkínálat a magyar gazdák jövedelmét is csökkenti. Bízik ugyanakkor abban, hogy a kormányzati intézkedések stabilizálhatják a piaci helyzetet Magyarországon, lehetőséget adnak a sertéságazat megerősítésére is.

Ennek érdekében megkezdődtek a tárgyalások az exportpartnerekkel a korlátozó intézkedések megszüntetéséről, a likviditás biztosítása érdekében egyeztetnek a hitelezőkkel és a biztosítókkal, továbbá megkeresték a kereskedelmi láncokat is.

Bóna Szabolcs a közétkeztetésben szintén komoly lehetőségeket lát, ha sikerül a kínálatukban emelni a magyar élelmiszerek arányát. Sürgette egyúttal a vaddisznóállomány csökkentését, ez ugyanis – tette hozzá – bizonyíthatóan hozzájárul az afrikai sertéspestis megfékezéséhez. Komoly felelősségük van ebben a vadásztársaságoknak, ezért büntetésre számíthatnak azok, akik az erre vonatkozó előírásokat nem teljesítik.

Akit érint, megkapja a kártérítést

A miniszter hangsúlyozta: a magyar sertéshús népszerűsítésén túl hosszabb távon a termékpálya megszervezése a legfontosabb. A magyar termékek arányának növelésén és a fogyasztói tudatosság erősítésén túl Bóna Szabolcs fontosnak tartja a másutt már jól működő védjegyrendszerek meghonosítását.

A miniszter szerint elsősorban azok őrizhetik meg a versenyképességüket, akik hosszú távú fejlesztésekben gondolkodtak, mert ők nem hatékonysági, csupán átmeneti piaci zavarok miatt kerültek nehéz helyzetbe. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azok számára, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis – közölte.

Túl alacsony a belföldi termékek aránya

A tárca élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkára jelentős hiányosságnak tekinti, hogy a magyar sertéságazat tevékenysége jórészt sertéselőállításra korlátozódik. Búza László közölte, hogy Magyarország fejlődését élelmiszeroldalról is segíteni kell, de a belföldi termékek aránya alacsony a magas feldolgozottságú termékek között.

Megerősítette, hogy az értékesítési nehézségek átmenetiek, ezt az időszakot kell tehát áthidaló megoldásként a forgalom növelésével megkönnyíteni. Amíg a nehézségek elmúlnak, mindenki lehet a belföldi sertéstartók támogatója pusztán már azzal is, ha magyar sertéshúst vásárol és esetleg a korábbiaknál többet is vásárol a következő hetek során – mondta az államtitkár.

(MTI)