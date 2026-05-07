Nagy fordulat jön a banki és a távközlési díjaknál júliustól

Júliustól sok banknál és telekommunikációs cégnél a tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja az önkéntes árstop kifutásával, de olyan szolgáltatóra is van példa, amely kétévnyi inflációt kompenzál most, és 8 százalék felett emeli a díjait – írja a G7.hu.

A kormány tavaly tavasszal kényszerített ki önkéntes árstopot a banki, biztosítói és telekommunikációs szektorokban. Ennek más árstopokhoz képest az volt a lényege, hogy nem törvényileg írták elő a maximális árakat. Először azzal fenyegetőztek, hogy törvényileg előírják, majd tárgyaltak az érintett cégekkel, amelyek ezt követően maguk vezették be az árkorlátozásokat. Az önkéntes árstopok 2026. június 30-ig érvényesek.

Az áremelések a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint sem követték le 2025-ben az inflációt, kivéve a pénzügyi szolgáltatások esetében. Ennek ahhoz lehet köze, hogy az árstopok csak a lakossági szolgáltatásokra vonatkoztak, ami azt is magyarázza, hogy miért nem 0 volt a változás a többi kategóriában sem.

Az eddigi bejelentések szerint többnyire ekkora (4,4 százalékos) emelésre lehet számítani, de ennél egyes cégek akár jóval nagyobb emelésre is készülhetnek.

Amit eddig tudhatunk: