Nagy fordulat jön a banki és a távközlési díjaknál júliustól

Júliustól sok banknál és telekommunikációs cégnél a tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja az önkéntes árstop kifutásával, de olyan szolgáltatóra is van példa, amely kétévnyi inflációt kompenzál most, és 8 százalék felett emeli a díjait – írja a G7.hu.
A kormány tavaly tavasszal kényszerített ki önkéntes árstopot a banki, biztosítói és telekommunikációs szektorokban. Ennek más árstopokhoz képest az volt a lényege, hogy nem törvényileg írták elő a maximális árakat. Először azzal fenyegetőztek, hogy törvényileg előírják, majd tárgyaltak az érintett cégekkel, amelyek ezt követően maguk vezették be az árkorlátozásokat. Az önkéntes árstopok 2026. június 30-ig érvényesek.
Az áremelések a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint sem követték le 2025-ben az inflációt, kivéve a pénzügyi szolgáltatások esetében. Ennek ahhoz lehet köze, hogy az árstopok csak a lakossági szolgáltatásokra vonatkoztak, ami azt is magyarázza, hogy miért nem 0 volt a változás a többi kategóriában sem.
Az eddigi bejelentések szerint többnyire ekkora (4,4 százalékos) emelésre lehet számítani, de ennél egyes cégek akár jóval nagyobb emelésre is készülhetnek.
Amit eddig tudhatunk:
- A Yettel kedvezményei a lakossági hangalapú, mobilinternet- és OtthonNet-tarifák egyes csomagjait érintették, ezek viszont július 30-ig kifutnak. A vállalat G7-nek küldött válasza alapján ezt követően 4,4 százalékos emelésre lehet számítani.
- A K&H a bankszámlavezetéshez, bankkártyákhoz kapcsolódó díjait 4,4 százalékkal emeli július 1-től, és az Unicredit Bank is ennyivel emeli a bankszámlavezetési díjait, illetve az Erste elektronikus csatornán indított tranzakcióinál is ilyen mértékű lesz az emelés.
- Az OTP-nél 4,2 és 4,4 százalék közötti díjemelés lesz a számlavezetési díjaknál, egyes éves kártyadíjaknál és az ATM-es készpénzfelvételek költségeinél is a Biztosdöntés.hu gyűjtése alapján. Összességében, az átlagos díjemelést nézve valamivel infláció alatti a drágulás mértéke a banknál.
- A CIB-nél viszont kicsivel már 8 százalék feletti díjemelések jönnek egyes lakossági számlákhoz kapcsolódó díjtételeknél. Az emelésnél tehát a tavalyi és a tavalyelőtti inflációt is figyelembe veszik.
- A Raiffeisen bejelentette, hogy díjait július 1-jétől a 2025. évre vonatkozó fogyasztói árindex 4,4 százalékos mértékével emeli. Elsőre ennél jóval brutálisabb drágítás is akad: például az Aktív számla akciósan 1999 forintos havi díja 2608 forintra emelkedhetne július 1-jétől, ami 30 százalék feletti drágulás – írta meg az Azénpénzem.hu.